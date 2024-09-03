Из-за атак рф в Херсоне тяжело ранена 14-летняя девушка, в пригороде женщина потеряла ногу

В результате утренних вражеских обстрелов в Херсоне и пригороде пострадали мирные жители. 14-летняя девушка получила тяжелые ранения, 76-летней женщине ампутировали ногу, сообщили в Херсонской ОГА и председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин во вторник, пишет УНН.

Детали

«Сегодня около четырех утра российская армия атаковала жилую застройку в Херсоне. В результате «прилета» по одному из домов крайне тяжелые ранения получила 14-летняя девушка. «Скорая» доставила ее в больницу, где у нее диагностировали травматический шок, открытую травму грудной полости, переломы рук и ноги. Ребенок до сих пор находится в операционной. Медики делают все возможное, чтобы сохранить его жизнь», - сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram.

По данным Херсонской ОГА, около семи утра российские войска с БПЛА атаковали пожилую женщину в Антоновке, пригороде Херсона. Из-за сброса взрывчатки с дрона 76-летняя местная жительница получила взрывную травму и травматическую ампутацию ноги, сейчас она в больнице.

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