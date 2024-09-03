В Херсонской области ночью уничтожили "шахед", из-за атак рф есть погибший и 4 раненых

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 15 населенных пунктов, ударив по критической инфраструктуре и жилым домам, погиб человек, 4 ранены, в том числе ребенок, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 4 - получили ранения, из них - 1 ребенок", - указал Прокудин в Telegram.

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Тягинка, Антоновка, Садовое, Шевченковка, Станислав, Новодмитровка, Приднепровское, Казацкое, Зеленовка, Камышаны, Кизомыс, Берислав, Гавриловка, Новорайск и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в объект критической инфраструктуры, образовательное и культурное учреждения, админздание и церковь; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 3 многоэтажки и 28 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственную постройку, складское помещение и частные автомобили.

"Во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны над территорией нашей области уничтожили 1 "Shahed-131/136", - отметил Прокудин.

Над Україною вночі збили 27 з 35 "шахедів", 6 - втрачено, два - полетіли до рф та окупованої Донеччини