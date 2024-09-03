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На Херсонщині вночі знищили "шахед", через атаки рф є загиблий та 4 поранених

Київ • УНН

 • 22632 перегляди

Окупанти обстріляли населені пункти Херсонської області, пошкодивши критичну інфраструктуру та житлові будинки. Внаслідок атак загинула 1 людина, 4 поранені, у тому числі дитина.

У Херсонській області російські війська минулої доби обстріляли 15 населених пунктів, вдаривши по критичній інфраструктурі та житлових будинках, загинула людина, 4 поранені, у тому числі дитина, повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Деталі

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 - дістали поранення, з них - 1 дитина", - вказав Прокудін у Telegram.

Зі слів Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Тягинка, Антонівка, Садове, Шевченківка, Станіслав, Новодмитрівка, Придніпровське, Козацьке, Зеленівка, Комишани, Кізомис, Берислав, Гаврилівка, Новорайськ та місто Херсон.

російські військові, за його даними, поцілили в об'єкт критичної інфраструктури,  освітній та культурний заклади, адмінбудівлю та церкву; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 3 багатоповерхівки та 28 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газогін, господарчу споруду, складське приміщення та приватні автомобілі.

"Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої  області знищили 1 "Shahed-131/136", - зазначив Прокудін.

Над Україною вночі збили 27 з 35 "шахедів", 6 - втрачено, два - полетіли до рф та окупованої Донеччини03.09.24, 08:19 • 23889 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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