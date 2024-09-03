Над Україною вночі збили 27 з 35 "шахедів", 6 - втрачено, два - полетіли до рф та окупованої Донеччини

У небі над Україною вночі збито 27 ударних дронів типу Shahed із 35 запущених російськими військами, шість - локаційно втрачені, ще два полетіли в напрямку бєлгородської області рф та окупованої Донеччини, також ворог атакував трьома ракетами "Іскандер-М"/KN-23 і ракетою Х-59/69, повідомили у вівторок у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

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У ніч на 3 вересня 2024 року ворог завдав удару трьома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Криму, керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із курської обл. - рф та 35-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" (райони пусків - курська обл. - рф, мис Чауда - Крим).

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою збито 27 ударних БпЛА "Shahed-131/136", шість - локаційно втрачені, інформація про руйнування чи потерпілих не надходила. Ще два ворожі безпілотники полетіли в напрямку бєлгородської обл. та окупованої Донеччини - вказали у ПС ЗСУ у Telegram.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Одеській, Харківській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях.

На Київщині працює ППО