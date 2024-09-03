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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Над Украиной ночью сбили 27 из 35 "шахедов", 6 - потеряно, два - улетели в рф и на оккупированную Донетчину

Киев  •  УНН

3 сентября 2024, 05:19  •  18642 просмотра

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Воздушные силы Украины отбили масштабную атаку российских дронов ночью. Из 35 запущенных ударных БПЛА типа «Шахед» было уничтожено 27, еще 6 потеряно, а 2 улетели в других направлениях.

В небе над Украиной ночью сбито 27 ударных дронов типа Shahed из 35 запущенных российскими войсками, шесть - локационно потеряны, еще два полетели в направлении белгородской области рф и оккупированной Донетчины, также враг атаковал тремя ракетами "Искандер-М"/KN-23 и ракетой Х-59/69, сообщили во вторник в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

В ночь на 3 сентября 2024 года враг нанес удар тремя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Крыма, управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из курской обл. - рф и 35-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" (районы пусков - курская обл. - рф, мыс Чауда - Крым).

К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбито 27 ударных БпЛА "Shahed-131/136", шесть - локально потеряны, информация о разрушениях или пострадавших не поступала. Еще два вражеских беспилотника полетели в направлении белгородской обл. и оккупированной Донетчины

- указали в ВС ВСУ в Telegram.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Одесской, Харьковской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях.

На Киевщине работает ППО3 сентября 2024, 00:32 • 89176 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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