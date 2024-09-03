Через атаки рф у Херсоні тяжко поранено 14-річну дівчину, у передмісті жінка втратила ногу
Київ • УНН
Внаслідок російських обстрілів у Херсонській області постраждали мирні жителі. 14-річна дівчина отримала важкі поранення, 76-річній жінці ампутували ногу.
Внаслідок ранкових ворожих обстрілів у Херсоні та передмісті постраждали мирні жителі. 14-річна дівчина отримала важкі поранення, 76-річній жінці ампутувало ногу, повідомили у Херсонській ОВА та голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у вівторок, пише УНН.
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"Сьогодні близько четвертої ранку російська армія атакувала житлову забудову у Херсоні. Внаслідок "прильоту" по одній з осель вкрай тяжкі поранення дістала 14-річна дівчина. "Швидка" доставила її до лікарні, де в неї діагностували травматичний шок, відкриту травму грудної порожнини, перелами рук і ноги. Дитина дотепер перебуває в операційній. Медики роблять все можливе, аби зберегти її життя", - повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.
За даними Херсонської ОВА, близько сьомої ранку російські війська з БпЛА атакували літню жінку в Антонівці, передмісті Херсона. Через скидання вибухівки з дрона 76-річна місцева жителька дістала вибухову травму та травматичну ампутацію ноги, нині вона у лікарні.
На Херсонщині вночі знищили "шахед", через атаки рф є загиблий та 4 поранених03.09.24, 09:14 • 22632 перегляди