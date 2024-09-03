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У Херсоні сталися перебої зі світлом через ворожі обстріли

У Херсоні сталися перебої зі світлом через ворожі обстріли

Київ • УНН

 • 22045 перегляди

Внаслідок ворожих обстрілів у Херсоні виникли проблеми з електро- та водопостачанням. Повідомляється про пошкодження будівель та поранення мирних жителів, зокрема 14-річної дівчини.

У Херсоні внаслідок ворожих обстрілів виникли перебої з електрикою, можливі також перебої з водопостачанням, повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.

Деталі

"У Херсоні проводяться відновлювальні роботи на пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів електромережах. Через це у різних районах міста виникли перебої з електрикою. Можливі також перебої з водопостачанням. Вони триватимуть до повного завершення аварійних робіт, які обіцяють провести протягом дня", - написав Мрочко у Telegram.

За даними голови МВА, після 3:00 ворог зокрема вкрив масованим вогнем Корабельний район Херсона. "Були пошкоджені багатоповерхівки, авто, господарські споруди", - зазначив Мрочко.

З його слів, уже сьогодні стало відомо про ще одного пораненого внаслідок нічних обстрілів Херсона. "59-річний чоловік отримав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Його доправлено до лікарні. На момент ворожого удару постраждалий був у будинку", - вказав Мрочко.

Раніше 

За даними Мрочка, внаслідок російських ворожих обстрілів Херсонської  громади за минулу добу 1 людина загинула, 4, серед них 14-річна дівчина, отримали поранення різних ступенів тяжкості. Дитина була травмована близько 4.00, коли російські терористи вдарили по Центральному району Херсона. Її ушпиталили. 

Через атаки рф у Херсоні тяжко поранено 14-річну дівчину, у передмісті жінка втратила ногу03.09.24, 09:47 • 17738 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоВійнаЕкономіка

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