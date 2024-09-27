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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россияне атаковали гражданское авто в Херсоне: два человека ранены

Россияне атаковали гражданское авто в Херсоне: два человека ранены

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 15:15  •  549 просмотра

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На Херсонщине российские оккупанты с дрона атаковали гражданский автомобиль. В результате нападения ранены два человека - 82-летняя женщина и 58-летний мужчина, которые получили контузии и черепно-мозговые травмы.

В Херсоне россияне атаковали с дрона гражданскую машину в результате чего ранения получили два человека. Об этом заявил председатель Херсонской городской военной администрации роман Мрочко, передает УНН.

Детали 

российские оккупанты с дрона атаковали гражданское авто в Херсоне. Телесные повреждения получили два человека - 82-летняя женщина и 58-летний мужчина

- рассказал Мрочко. 

По его словам, сейчас раненые госпитализированы. У обоих контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, осколочные ранения.

Напомним,

Российские войска сегодня атаковали Днепровский район Херсона и село Великанское. В результате вражеских обстрелов пострадали еще 5 мирных жителей, в том числе один человек - из-за удара рф накануне.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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