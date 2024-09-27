Війська рф продовжують бити по Херсону та області: є постраждалі
Київ • УНН
Російські війська атакували Дніпровський район Херсона та село Велетенське. Внаслідок обстрілів постраждали ще 5 мирних жителів.
Російські війська сьогодні атакували Дніпровський район Херсона та село Велетенське. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали ще 5 мирних жителів, у тому числі одна людина - через удар рф напередодні, повідомили в Херсонській ОВА у п'ятницю у Telegram, пише УНН.
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Як повідомляється, годину тому російські війська з БпЛА атакували Дніпровський район Херсона. Через скидання вибухівки постраждали двоє чоловіків, 66 та 64 роки. Обох "швидка" доставила до лікарні з вибуховими травмами та пораненням ніг.
Також, як вказано, під ворожими ударами опинилося Велетенське. Внаслідок ворожого обстрілу постраждав 66-річний чоловік, який перебував на вулиці. Він дістав вибухову травму, контузію, уламкові поранення живота й стопи, а також травматичну ампутацію передпліччя. Його шпиталізували для надання меддопомоги.
Окрім того, за даними ОВА, стало відомо про ще одну постраждалу через російський авіаудар по Інгульцю. Бригада "швидкої" надала меддопомогу 64-річній жінці, яка дістала вибухову травму і контузію.
Також вказано, що до лікарні звернувся житель Херсона, який постраждав через атаку російського дрона учора ввечері. У 41-річного чоловіка діагностували вибухову травму і контузію. Нині він отримує необхідну меддопомогу.
Удар рф по Інгульцю на Херсонщині: вже 4 постраждалих, у тому числі 2 дітей27.09.24, 11:12 • 23767 переглядiв