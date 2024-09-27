Войска рф продолжают бить по Херсону и области: есть пострадавшие

ukenru
Эксклюзив
Для качественного старта пенсионной реформы нужно 15 млрд грн - Жолнович
  •  16004 просмотра

Для качественного старта пенсионной реформы нужно 15 млрд грн - Жолнович

Эксклюзив
Глава АРМА Дума, скорее всего, проигнорирует замечания о непрозрачности - экс-секретарь Общественного совета
  •  35463 просмотра

Глава АРМА Дума, скорее всего, проигнорирует замечания о непрозрачности - экс-секретарь Общественного совета

Эксклюзив
Предприниматели сами предлагают вакансии: как трудоустраиваются переселенцы из модульного городка в Киевской области
  •  60034 просмотра

Предприниматели сами предлагают вакансии: как трудоустраиваются переселенцы из модульного городка в Киевской области

Эксклюзив
Полиция открыла уголовное производство из-за угроз чиновника НБУ Поляруша убийством военному-добровольцу
  •  75748 просмотра

Полиция открыла уголовное производство из-за угроз чиновника НБУ Поляруша убийством военному-добровольцу

Эксклюзив
В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни
  •  106637 просмотра

В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни

Эксклюзив
После админреформы имеем свою полицейскую станцию и собираемся строить новую амбулаторию - староста села на Киевщине
  •  116665 просмотра

После админреформы имеем свою полицейскую станцию и собираемся строить новую амбулаторию - староста села на Киевщине

Эксклюзив
Мошенничество считается доблестью. Эксперт рассказал, когда в Украине перестал работать институт деловой репутации
  •  126095 просмотра

Мошенничество считается доблестью. Эксперт рассказал, когда в Украине перестал работать институт деловой репутации

Эксклюзив
Более миллиона ветеранов вернется в будущем к экономически активной жизни - Минэкономики
  •  123988 просмотра

Более миллиона ветеранов вернется в будущем к экономически активной жизни - Минэкономики

Эксклюзив
Аудит Счетной палаты может стать основанием для увольнения Елены Думы с должности главы АРМА - нардеп
  •  119967 просмотра

Аудит Счетной палаты может стать основанием для увольнения Елены Думы с должности главы АРМА - нардеп

Ядерный шантаж и тревоги: что происходит перед встречей Зеленского и Байдена и представлением Плана победы
26 сентября 2024, 11:23  •  141650 просмотра

Ядерный шантаж и тревоги: что происходит перед встречей Зеленского и Байдена и представлением Плана победы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В ростовской области рф возникли пожары

В ростовской области рф возникли пожары

  •  88944 просмотра
Враг атакует: ракетная опасность объявлена в Николаевской области

Враг атакует: ракетная опасность объявлена в Николаевской области

  •  73523 просмотра
27 сентября: Всемирный день туризма, День чешского пива

27 сентября: Всемирный день туризма, День чешского пива

  •  102790 просмотра
Углава подал иск в суд и требует признать его увольнение с должности первого заместителя директора НАБУ незаконным

Углава подал иск в суд и требует признать его увольнение с должности первого заместителя директора НАБУ незаконным

  •  64012 просмотра
Шерше ля фам, или как "скрытая" сожительница может лишить карьеры одного из главных налоговиков

Шерше ля фам, или как "скрытая" сожительница может лишить карьеры одного из главных налоговиков

  •  50582 просмотра
публикации
Улучшение инфраструктуры и услуг для населения: как на Киевщине развиваются села, которые вошли в городские громады

Улучшение инфраструктуры и услуг для населения: как на Киевщине развиваются села, которые вошли в городские громады

  •  46891 просмотра
Шерше ля фам, или как "скрытая" сожительница может лишить карьеры одного из главных налоговиков

Шерше ля фам, или как "скрытая" сожительница может лишить карьеры одного из главных налоговиков

  •  50582 просмотра
Углава подал иск в суд и требует признать его увольнение с должности первого заместителя директора НАБУ незаконным

Углава подал иск в суд и требует признать его увольнение с должности первого заместителя директора НАБУ незаконным

  •  64012 просмотра
В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни

В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни
Эксклюзив

  •  106637 просмотра
Бездействие или избирательность: почему АРМА работает только под давлением медиа

Бездействие или избирательность: почему АРМА работает только под давлением медиа

  •  137993 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
27 сентября: Всемирный день туризма, День чешского пива

27 сентября: Всемирный день туризма, День чешского пива

  •  102790 просмотра
SeaBaby теперь в Антарктиде: украинские полярники выбрали имя для новорожденного тюленя

SeaBaby теперь в Антарктиде: украинские полярники выбрали имя для новорожденного тюленя

  •  110105 просмотра
26 сентября: День альпаки, День рождения граммофона

26 сентября: День альпаки, День рождения граммофона

26 сентября 2024, 03:07  •  133890 просмотра
25 сентября: День комиксов, Всемирный день фармацевта

25 сентября: День комиксов, Всемирный день фармацевта

25 сентября 2024, 03:03  •  119105 просмотра
23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября 2024, 03:03  •  127822 просмотра
Актуальное
Войска рф продолжают бить по Херсону и области: есть пострадавшие

Войска рф продолжают бить по Херсону и области: есть пострадавшие

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 10:49  •  7496 просмотра

Read in English

Российские войска атаковали Днепровский район Херсона и село Великанское. В результате обстрелов пострадали еще 5 мирных жителей.

Российские войска сегодня атаковали Днепровский район Херсона и село Велетенское. В результате вражеских обстрелов пострадали еще 5 мирных жителей, в том числе один человек - из-за удара рф накануне, сообщили в Херсонской ОВА в пятницу в Telegram, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, час назад российские войска с БПЛА атаковали Днепровский район Херсона. Из-за сброса взрывчатки пострадали двое мужчин, 66 и 64 года. Обоих "скорая" доставила в больницу со взрывными травмами и ранением ног.

Также, как указано, под вражескими ударами оказалось Велетенское. В результате вражеского обстрела пострадал 66-летний мужчина, который находился на улице. Он получил взрывную травму, контузию, осколочные ранения живота и стопы, а также травматическую ампутацию предплечья. Его госпитализировали для оказания медпомощи.

Кроме того, по данным ОВА, стало известно о еще одной пострадавшей из-за российского авиаудара по Ингульцу. Бригада "скорой" оказала медпомощь 64-летней женщине, которая получила взрывную травму и контузию.

Также указано, что в больницу обратился житель Херсона, который пострадал из-за атаки российского дрона вчера вечером. У 41-летнего мужчины диагностировали взрывную травму и контузию. Сейчас он получает необходимую медпомощь.

Удар рф по Ингульцу на Херсонщине: уже 4 пострадавших, в том числе 2 детей27 сентября 2024, 08:12 • 13147 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
khersonХерсон