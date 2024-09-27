Войска рф продолжают бить по Херсону и области: есть пострадавшие
Киев • УНН
Российские войска атаковали Днепровский район Херсона и село Великанское. В результате обстрелов пострадали еще 5 мирных жителей.
Российские войска сегодня атаковали Днепровский район Херсона и село Велетенское. В результате вражеских обстрелов пострадали еще 5 мирных жителей, в том числе один человек - из-за удара рф накануне, сообщили в Херсонской ОВА в пятницу в Telegram, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, час назад российские войска с БПЛА атаковали Днепровский район Херсона. Из-за сброса взрывчатки пострадали двое мужчин, 66 и 64 года. Обоих "скорая" доставила в больницу со взрывными травмами и ранением ног.
Также, как указано, под вражескими ударами оказалось Велетенское. В результате вражеского обстрела пострадал 66-летний мужчина, который находился на улице. Он получил взрывную травму, контузию, осколочные ранения живота и стопы, а также травматическую ампутацию предплечья. Его госпитализировали для оказания медпомощи.
Кроме того, по данным ОВА, стало известно о еще одной пострадавшей из-за российского авиаудара по Ингульцу. Бригада "скорой" оказала медпомощь 64-летней женщине, которая получила взрывную травму и контузию.
Также указано, что в больницу обратился житель Херсона, который пострадал из-за атаки российского дрона вчера вечером. У 41-летнего мужчины диагностировали взрывную травму и контузию. Сейчас он получает необходимую медпомощь.
Удар рф по Ингульцу на Херсонщине: уже 4 пострадавших, в том числе 2 детей27 сентября 2024, 08:12 • 13147 просмотров