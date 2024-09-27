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Удар рф по Ингульцу на Херсонщине: уже 4 пострадавших, в том числе 2 детей

Удар рф по Ингульцу на Херсонщине: уже 4 пострадавших, в том числе 2 детей

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 08:12  •  7452 просмотра

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В результате утреннего авиаудара рф по селу Ингулец на Херсонщине пострадали 4 человека, среди них 2 детей. Также стало известно о 80-летнем мужчине, который получил ранения из-за утреннего российского дронового удара по Херсону.

Четыре человека получили ранения в результате вражеских ударов российской авиации сегодня утром, 27 сентября, по Ингульцу Херсонской области. Среди пострадавших -  двое детей. Также стало известно о еще одном раненом - пожилом мужчине - из-за удара рф по Херсону, сообщает УНН со ссылкой на ОВА и главу администрации Александра Прокудина. 

Детали

Около пяти утра враг атаковал жилую застройку в селе управляемыми авиабомбами. Пострадали четыре человека, среди которых двое - дети. 

4-летнему мальчику, который получил взрывную травму и контузию, бригада "скорой" на месте оказала медпомощь. 

15-летнего парня и двух женщин, 51 и 68 лет, доставили в больницу. Предварительно, у них взрывные травмы. Медики проводят обследование и помогают пострадавшим.

Дополнение 

Также  стало известно о 80-летнем мужчине, который получил ранения из-за утреннего российского дронового удара по Херсону. Он получил взрывную травму и осколочное ранение голени. Пострадавший самостоятельно обратился в больницу. Сейчас ему оказывают необходимую медпомощь.

Ранее УНН сообщал, что российские войска атаковали Херсон, ранив 47-летнего мужчину.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
khersonХерсон