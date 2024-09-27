Удар рф по Ингульцу на Херсонщине: уже 4 пострадавших, в том числе 2 детей
Киев • УНН
В результате утреннего авиаудара рф по селу Ингулец на Херсонщине пострадали 4 человека, среди них 2 детей. Также стало известно о 80-летнем мужчине, который получил ранения из-за утреннего российского дронового удара по Херсону.
Четыре человека получили ранения в результате вражеских ударов российской авиации сегодня утром, 27 сентября, по Ингульцу Херсонской области. Среди пострадавших - двое детей. Также стало известно о еще одном раненом - пожилом мужчине - из-за удара рф по Херсону, сообщает УНН со ссылкой на ОВА и главу администрации Александра Прокудина.
Детали
Около пяти утра враг атаковал жилую застройку в селе управляемыми авиабомбами. Пострадали четыре человека, среди которых двое - дети.
4-летнему мальчику, который получил взрывную травму и контузию, бригада "скорой" на месте оказала медпомощь.
15-летнего парня и двух женщин, 51 и 68 лет, доставили в больницу. Предварительно, у них взрывные травмы. Медики проводят обследование и помогают пострадавшим.
Дополнение
Также стало известно о 80-летнем мужчине, который получил ранения из-за утреннего российского дронового удара по Херсону. Он получил взрывную травму и осколочное ранение голени. Пострадавший самостоятельно обратился в больницу. Сейчас ему оказывают необходимую медпомощь.
Ранее УНН сообщал, что российские войска атаковали Херсон, ранив 47-летнего мужчину.