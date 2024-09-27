Херсон та область з ранку під ударом рф: поранено чоловіка та 4-річного хлопчика
Київ • УНН
Російські війська атакували Херсон, поранивши 47-річного чоловіка в Дніпровському районі. В Інгульці постраждав 4-річний хлопчик внаслідок авіаудару по житловому будинку.
Російські війська атакували Херсон, поранивши 47-річного чоловіка. В Інгульці постраждав 4-річний хлопчик внаслідок ворожого авіаудару. Про це повідомили у п'ятницю у Херсонській ОВА у Telegram, пише УНН.
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Як вказали в ОВА, з самого ранку російські війська атакували Херсон. У Дніпровському районі міста постраждав 47-річний чоловік. Він дістав вибухову травму та поранення голови. Чоловіка доставили до лікарні.
У Херсонській області, за даними ОВА, близько пʼятої ранку російська армія атакувала з авіації Інгулець. "Внаслідок удару КАБами у власній оселі постраждала 4-річна дитина. У хлопчика – вибухова травма, контузія та садина щоки", - повідомили в ОВА. Бригада "швидкої" на місці, як вказано, надала йому необхідну меддопомогу.
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