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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Херсон и область с утра под ударом рф: ранены мужчина и 4-летний мальчик

Херсон и область с утра под ударом рф: ранены мужчина и 4-летний мальчик

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 06:59  •  3423 просмотра

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Российские войска атаковали Херсон, ранив 47-летнего мужчину в Днепровском районе. В Ингульце пострадал 4-летний мальчик в результате авиаудара по жилому дому.

Российские войска атаковали Херсон, ранив 47-летнего мужчину. В Ингульце пострадал 4-летний мальчик в результате вражеского авиаудара. Об этом сообщили в пятницу в Херсонской ОВА в Telegram, пишет УНН.

Детали

Как указали в ОВА, с самого утра российские войска атаковали Херсон. В Днепровском районе города пострадал 47-летний мужчина. Он получил взрывную травму и ранение головы. Мужчину доставили в больницу.

В Херсонской области, по данным ОВА, около пяти утра российская армия атаковала из авиации Ингулец. "В результате удара КАБами в собственном доме пострадал 4-летний ребенок. У мальчика - взрывная травма, контузия и ссадина щеки", - сообщили в ОВА. Бригада "скорой" на месте, как указано, оказала ему необходимую медпомощь.

В Херсонской области враг ударил по критической инфраструктуре, за сутки есть погибший и 19 раненых27 сентября 2024, 05:21 • 10163 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
khersonskaya-oblastХерсонская область
khersonХерсон