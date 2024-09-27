Херсон и область с утра под ударом рф: ранены мужчина и 4-летний мальчик

Российские войска атаковали Херсон, ранив 47-летнего мужчину. В Ингульце пострадал 4-летний мальчик в результате вражеского авиаудара. Об этом сообщили в пятницу в Херсонской ОВА в Telegram, пишет УНН.

Детали

Как указали в ОВА, с самого утра российские войска атаковали Херсон. В Днепровском районе города пострадал 47-летний мужчина. Он получил взрывную травму и ранение головы. Мужчину доставили в больницу.

В Херсонской области, по данным ОВА, около пяти утра российская армия атаковала из авиации Ингулец. "В результате удара КАБами в собственном доме пострадал 4-летний ребенок. У мальчика - взрывная травма, контузия и ссадина щеки", - сообщили в ОВА. Бригада "скорой" на месте, как указано, оказала ему необходимую медпомощь.

В Херсонской области враг ударил по критической инфраструктуре, за сутки есть погибший и 19 раненых