Удар рф по Інгульцю на Херсонщині: вже 4 постраждалих, у тому числі 2 дітей
Київ • УНН
Внаслідок ранкового авіаудару рф по селу Інгулець на Херсонщині постраждали 4 людини, серед них 2 дітей. Також стало відомо про 80-річного чоловіка, який отримав поранення через ранковий російський дроновий удар по Херсону.
Четверо людей отримали поранення внаслідок ворожих ударів російської авіації сьогодні вранці, 27 вересня, по Інгульцю Херсонської області. Серед потраждалих - двоє дітей. Також стало відомо про ще одного пораненого - літнього чоловіка - через удар рф по Херсону, повідомляє УНН із посиланням на ОВА та очільника адміністрації Олександра Прокудіна.
Деталі
Близько пʼятої ранку ворог атакував житлову забудову у селі керованими авіабомбами. Постраждали четверо людей, серед яких двоє – діти.
4-річному хлопчику, який дістав вибухову травму і контузію, бригада "швидкої" на місці надала меддопомогу.
15-річного хлопця та двох жінок, 51 та 68 років, доставили до лікарні. Попередньо, у них вибухові травми. Медики проводять обстеження та допомагають потерпілим.
Доповнення
Також стало відомо про 80-річного чоловіка, який отримав поранення через ранковий російський дроновий удар по Херсону. Він дістав вибухову травму і уламкове поранення гомілки. Потерпілий самостійно звернувся до лікарні. Нині йому надають необхідну меддопомогу.
Раніше УНН повідомляв, що російські війська атакували Херсон, поранивши 47-річного чоловіка.