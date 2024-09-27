Росіяни атакували цивільне авто у Херсоні: двоє людей поранено
Київ • УНН
На Херсонщині російські окупанти з дрона атакували цивільний автомобіль. Внаслідок нападу поранено двох людей - 82-річну жінку та 58-річного чоловіка, які отримали контузії та черепно-мозкові травми.
У Херсоні росіяни атакували з дрона цивільну автівку внаслідок чого поранення отримали двоє людей. Про це заявив голова Херсонської міської військової адміністрації роман Мрочко, передає УНН.
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російські окупанти з дрона атакували цивільне авто в Херсоні. Тілесні ушкодження отримали двоє людей - 82-річна жінка та 58-річний чоловік
За його словами, наразі поранені ушпиталені. В обох контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми, уламкові поранення.
Нагадаємо
Російські війська сьогодні атакували Дніпровський район Херсона та село Велетенське. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали ще 5 мирних жителів, у тому числі одна людина - через удар рф напередодні.