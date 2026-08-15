россияне атаковали аграриев в двух областях на юге, есть раненые
Киев • УНН
Враг атаковал аграриев в Запорожской и Николаевской областях. Ранены четыре мужчины, повреждены техника и складские помещения.
Российские войска утром атаковали аграриев в двух областях на юге Украины — Запорожской и Николаевской, сообщили в местных военных администрациях в субботу, пишет УНН.
Запорожская область
россия атакует хлеборобов: два человека получили ранения в результате атаки на комбайн, работавший в поле. Враг атаковал FPV-дроном сельскохозяйственную технику, задействованную в уборке урожая в Запорожском районе. Ранения получили мужчины 30 и 32 лет. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь
Николаевская область
Сегодня утром враг атаковал беспилотником типа "Shahed" фермерское хозяйство в Баштанском районе. В результате атаки пострадали двое мужчин 41 и 46 лет. Они госпитализированы, состояние средней тяжести. Уничтожен грузовой автомобиль. Также повреждены крыша складского помещения и грузовой автомобиль, возник пожар складской пристройки
127 из 152 запущенных рф по Украине дронов обезвредили за ночь15.08.2026, 09:16 • 2178 просмотров