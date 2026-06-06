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россияне атаковали Днепровский район - повреждено агропредприятие

Киев • УНН

 • 1376 просмотра

В результате удара по Днепровскому району возник пожар и повреждено сельхозпредприятие. Также изуродован частный дом и несколько автомобилей.

россияне атаковали Днепровский район - повреждено агропредприятие
t.me/dnipropetrovskaODA

Армия рф нанесла удар по Днепропетровской области, в результате чего повреждены сельхозпредприятие, частный дом, несколько автомобилей. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.

Детали

"Враг атаковал Днепровский район. Возник пожар. Повреждены сельхозпредприятие, частный дом, несколько автомобилей", - сообщил Ганжа.

По его словам, информация о пострадавших уточняется.

Дополнение

По данным главы ОВА, с вечера до утра из-за атак рф в Днепропетровской области один человек погиб, трое – получили ранения. Почти 30 раз враг атаковал три района беспилотниками и артиллерией.

На Никопольщине россияне били по Никополю, Мировской и Покровской громадам. Повреждены предприятия и инфраструктура.

На Криворожье противник нанес удар по Зеленодольской громаде. Повреждены инфраструктура и предприятие. Погиб один человек. Еще трое получили ранения. Мужчины 64 и 66 лет, а также 64-летняя женщина будут лечиться амбулаторно.

На Синельниковщине под ударом были Шахтерская и Дубовиковская громады. Повреждены админздание, автомобили и трактор.

россия ударила по Запорожью и области - атаковала промышленную инфраструктуру, 8 пострадавших06.06.26, 09:58 • 1646 просмотров

Павел Башинский

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