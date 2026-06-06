россияне атаковали Днепровский район - повреждено агропредприятие
Киев • УНН
В результате удара по Днепровскому району возник пожар и повреждено сельхозпредприятие. Также изуродован частный дом и несколько автомобилей.
Армия рф нанесла удар по Днепропетровской области, в результате чего повреждены сельхозпредприятие, частный дом, несколько автомобилей. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.
Детали
"Враг атаковал Днепровский район. Возник пожар. Повреждены сельхозпредприятие, частный дом, несколько автомобилей", - сообщил Ганжа.
По его словам, информация о пострадавших уточняется.
Дополнение
По данным главы ОВА, с вечера до утра из-за атак рф в Днепропетровской области один человек погиб, трое – получили ранения. Почти 30 раз враг атаковал три района беспилотниками и артиллерией.
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