россияне атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией: за сутки ранены три человека

В течение суток, 17 июня, российские войска несколько раз атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе и артиллерией. В результате вражеских обстрелов пострадали три человека. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Трое пострадавших. Такие уточненные данные по результатам артобстрела Никополя. Среди пострадавших и 71-летняя женщина. Всем пациентам оказали медпомощь. Будут лечиться амбулаторно - рассказал Лысак.

По его словам, враг бил по городу в Марганецкой громаде.

В результате российских атак повреждены пищевое и промышленное предприятия, 12 частных домов, 4 хозяйственные постройки, 7 грузовиков и 2 легковушки, линия электропередач.

Напомним

Председатель Полтавской ОГА Филипп Пронин заявил, что в результате вражеского удара по Полтавщине количество пострадавших увеличилось до 12 человек, среди них двое детей.