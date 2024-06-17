россияне атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией: за сутки ранены три человека
Киев • УНН
Три человека были ранены, в том числе 71-летняя женщина, в результате российских атак на Днепропетровскую область с использованием беспилотников-камикадзе и артиллерии, в результате чего были повреждены предприятия, дома, транспортные средства и линия электропередач.
В течение суток, 17 июня, российские войска несколько раз атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе и артиллерией. В результате вражеских обстрелов пострадали три человека. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Трое пострадавших. Такие уточненные данные по результатам артобстрела Никополя. Среди пострадавших и 71-летняя женщина. Всем пациентам оказали медпомощь. Будут лечиться амбулаторно
По его словам, враг бил по городу в Марганецкой громаде.
В результате российских атак повреждены пищевое и промышленное предприятия, 12 частных домов, 4 хозяйственные постройки, 7 грузовиков и 2 легковушки, линия электропередач.
Напомним
Председатель Полтавской ОГА Филипп Пронин заявил, что в результате вражеского удара по Полтавщине количество пострадавших увеличилось до 12 человек, среди них двое детей.