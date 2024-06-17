росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією: за добу поранено трьох людей
Київ • УНН
Три людини були поранені, в тому числі 71-річна жінка, в результаті російських атак на Дніпропетровську область з використанням безпілотників-камікадзе і артилерії, в результаті чого були пошкоджені підприємства, будинки, транспортні засоби та лінія електропередач.
Протягом доби, 17 червня, російські війська декілька разів атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе та артилерією. Внаслідок ворожих обстрілів постраждало троє людей. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Деталі
Троє постраждалих. Такі уточнені дані за наслідками артобстрілу Нікополя. Серед потерпілих й 71-річна жінка. Всім пацієнтам надали меддопомогу. Лікуватимуться амбулаторно
За його словами, ворог бив по місті у Марганецькій громаді.
Внаслідок російських атак пошкоджене харчове та промислове підприємства, 12 приватних будинків, 4 господарські споруди, 7 вантажівок і 2 легковики, лінія електропередач.
Нагадаємо
Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін заявив, що в результаті ворожого удару по Полтавщині кількість постраждалих збільшилась до 12 людей, серед них двоє дітей.