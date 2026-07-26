россияне 61 раз атаковали позиции Сил обороны с начала суток - Генштаб

С начала суток 26 июля российские войска совершили 61 атаку на позиции Сил обороны Украины. Наибольшая активность противника зафиксирована на Покровском, Славянском и Лиманском направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Оперативная информация по состоянию на 16:00 26.07.2026 относительно российского вторжения. С начала суток агрессор 61 раз атаковал позиции Сил обороны. Сегодня от артиллерийских обстрелов пострадали населенные пункты Коренек, Бачевск, Ястребщина, Толстодубово, Уланово и Нескучное Сумской области; Сеньковка Черниговской области. Также враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Толстодубово и Уланово - говорится в сообщении Генштаба.

Кроме того, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях попыток врага продвинуться не зафиксировано, однако оккупанты совершили 34 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении захватчики шесть раз пытались прорвать оборону в районах Старицы и Охримовки, одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении зафиксировано две попытки противника продвинуться в районах Подолов и Куриловки, оба боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении враг двенадцать раз пытался продвинуться вперед в районах Шийковки, Новоселовки, Дробышевого, Ставков, Лимана, Дибровы и Озерного, два боестолкновения продолжаются.

На Славянском направлении оккупанты тринадцать раз пытались потеснить украинские подразделения в районах Кривой Луки, Закитного, Пискуновки, Рай-Александровки и Резниковки, одно боестолкновение продолжается.

На Константиновском направлении украинские защитники успешно отбили восемь атак вблизи Константиновки и Ильиновки.

На Покровском направлении с начала суток зафиксировано четырнадцать попыток оккупантов потеснить украинских воинов с занимаемых позиций в районах Шевченко, Нового Донбасса, Павловки, Котлиного, Новогришиного, Новоалександровки и Удачного.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили шесть вражеских атак в районах Терноватого, Горького, Староукраинки, Цветкового и Чарівного.

На Краматорском, Александровском, Ореховском и Приднепровском направлениях попыток врага продвинуться не зафиксировано.

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