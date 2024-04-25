россияне 17 раз атаковали Никопольщину: четыре человека ранены, есть разрушения

В течение суток, 25 апреля, оккупационные войска рф 17 раз атаковали Днепропетровскую область, используя дроны-камикадзе и артиллерию. В результате вражеских атак ранены по меньшей мере 4 человека. Об этом пишет УНН со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Детали

По его словам, россияне совершили 6 обстрелов, применили 11 дронов-камикадзе.

Основной удар пришелся на Никополь. Досталось Мировской и Марганецкой громадам. Пострадали люди. Кроме мужчины и женщины, о которых сообщал ранее, еще двое раненых. Это мужчины 65 и 22 лет - рассказал председатель ОВА.

Он также отметил, что в результате российских обстрелов на Никопольщине разбиты также инфраструктурные объекты, четыре частных дома, хозяйственная постройка, парник, гараж. Побиты несколько легковушек и микроавтобусов.

Громко было и на Криворожье. Враг ударил ракетой. Возник пожар, который оперативно потушили. Люди невредимы - подытожил Лысак.

ПВО сбила вражескую ракету в Криворожском районе - ОВА