ПВО сбила вражескую ракету в Криворожском районе - ОВА

россияне почти две тысячи раз атаковали Донецкую область: есть раненые и разрушения

За минувшие сутки, 24 апреля, российские войска совершили 1889 обстрелов в Донецкой области, в результате которых были ранены по меньшей мере четверо гражданских лиц и повреждены многочисленные гражданские объекты, в частности жилые дома, коммунальные предприятия и социальные объекты.