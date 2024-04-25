В пригороде Кривого Рога сообщили о слышимом звуке взрыва

В пригороде Кривого Рога сообщили о слышном звуке взрыва, официальной информации пока нет, пишет УНН.

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"В пригороде Кривого Рога были слышны звуки взрыва", - сообщило Суспільне.

Перед тем в Воздушный силах предупреждали о вражеской ракете, которая изменила курс на Кривой Рог, сначала направляясь в сторону Кропивницкого.

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