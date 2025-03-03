россия заявила о запуске ракеты-носителя "Союз" для оборонных целей
Киев • УНН
С космодрома Плесецк осуществлен запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с военным космическим аппаратом. Запуск состоялся 3 марта в 01:22 по московскому времени в интересах минобороны рф.
Воздушно-космические силы россии запустили ракету "Союз" с космическим аппаратом, предназначенным для оборонных целей. Об этом информируют российские СМИ со ссылкой на министерство обороны россии, передает УНН.
Детали
Отмечается, что ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Плесецк, расположенного в Архангельской области на севере россии.
В понедельник, 3 марта, в 01:22 по московскому времени с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны российской Федерации (космодром "Плесецк") в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен запуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах министерства обороны россии
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