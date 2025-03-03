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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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росія заявила про запуск ракети-носія "Союз" для оборонних цілей

Київ • УНН

 • 34249 перегляди

З космодрому Плесецьк здійснено запуск ракети-носія "Союз-2.1б" із військовим космічним апаратом. Запуск відбувся 3 березня о 01:22 за московським часом в інтересах міноборони рф.

росія заявила про запуск ракети-носія "Союз" для оборонних цілей

Повітряно-космічні сили росії запустили ракету "Союз" із космічним апаратом, призначеним для оборонних цілей. Про це інформують російські ЗМІ з посиланням на міністерство оборони росії, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що ракета "Союз-2.1б" стартувала з космодрому Плесецьк, розташованого в Архангельській області на півночі росії.

У понеділок, 3 березня, о 01:22 за московським часом з Державного випробувального космодрому Міністерства оборони російської федерації (космодром "Плесецьк") у Архангельській області бойовим розрахунком космічних військ Повітряно-космічних сил успішно здійснено запуск ракети-носія середнього класу "Союз-2.1б" із космічним апаратом в інтересах міністерства оборони росії

- йдеться у повідомленні оборонного відомства рф.

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