росія заявила про запуск ракети-носія "Союз" для оборонних цілей
Київ • УНН
З космодрому Плесецьк здійснено запуск ракети-носія "Союз-2.1б" із військовим космічним апаратом. Запуск відбувся 3 березня о 01:22 за московським часом в інтересах міноборони рф.
Повітряно-космічні сили росії запустили ракету "Союз" із космічним апаратом, призначеним для оборонних цілей. Про це інформують російські ЗМІ з посиланням на міністерство оборони росії, передає УНН.
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Зазначається, що ракета "Союз-2.1б" стартувала з космодрому Плесецьк, розташованого в Архангельській області на півночі росії.
У понеділок, 3 березня, о 01:22 за московським часом з Державного випробувального космодрому Міністерства оборони російської федерації (космодром "Плесецьк") у Архангельській області бойовим розрахунком космічних військ Повітряно-космічних сил успішно здійснено запуск ракети-носія середнього класу "Союз-2.1б" із космічним апаратом в інтересах міністерства оборони росії
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