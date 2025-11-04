россия временно запретила экспорт технической серы до конца 2025 года, пытаясь удержать производство удобрений и избежать дефицита критического сырья, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

Детали

Как сообщили в разведке, запрет распространяется на все основные формы – жидкую, гранулированную и комковую. Формально решение объясняют "защитой продовольственной безопасности", однако оно свидетельствует об углублении проблем в российской химической отрасли.

рф является одним из крупнейших производителей и экспортеров серы в мире, но даже при этом статусе объемы производства с начала года сократились на 11,2 % – до 3,17 млн тонн. Снижение стало следствием падения переработки нефти и газа, из которых получают большинство технической серы, добавили в разведке.

Несмотря на значительные запасы и производственные мощности, страна вынуждена импортировать сырье: в октябре закуплено около 35 тысяч тонн по цене 390 долларов за тонну. Это указывает на то, что внутренний рынок не справляется со спросом, а производители сталкиваются с ростом себестоимости из-за повышения внутренних цен.