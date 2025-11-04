росія заборонила експорт технічної сірки до кінця року: у розвідці роз'яснили причини

росія тимчасово заборонила експорт технічної сірки до кінця 2025 року, намагаючись втримати виробництво добрив й уникнути дефіциту критичної сировини, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Деталі

Як повдіомили у розвідці, заборона поширюється на всі основні форми – рідку, гранульовану та грудкову. Формально рішення пояснюють "захистом продовольчої безпеки", однак воно свідчить про поглиблення проблем у російській хімічній галузі.

рф є одним із найбільших виробників та експортерів сірки у світі, але навіть за цього статусу обсяги виробництва з початку року скоротилися на 11,2 % – до 3,17 млн тонн. Зниження стало наслідком падіння переробки нафти й газу, з яких отримують більшість технічної сірки, додали у розвідці.

росіяни не довіряють державі інформацію про свої статки, 11% використовують лише готівку - розвідка

Попри значні запаси та виробничі потужності, країна змушена імпортувати сировину: у жовтні закуплено близько 35 тисяч тонн за ціною 390 доларів за тонну. Це вказує на те, що внутрішній ринок не справляється з попитом, а виробники стикаються зі зростанням собівартості через підвищення внутрішніх цін.