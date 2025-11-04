росія заборонила експорт технічної сірки до кінця року: у розвідці роз'яснили причини

ukenru
15:06 • 5104 перегляди
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Ексклюзив
14:17 • 15628 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
13:39 • 17600 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
12:32 • 14647 перегляди
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
11:55 • 15698 перегляди
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
11:12 • 14304 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
4 листопада, 07:40 • 20646 перегляди
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 44855 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
4 листопада, 06:34 • 24304 перегляди
ГУР розповіло деталі операції в Покровську: йде робота з ліквідації спроб ворога розширити вплив на логістикуPhoto
Ексклюзив
3 листопада, 16:38 • 81229 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 41771 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 32597 перегляди
Скандал навколо центру на ДВРЗ у Києві: військових перевели за межі столиці - нардепPhoto4 листопада, 10:24 • 9594 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка12:13 • 16964 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto13:50 • 11657 перегляди
Публікації
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
14:17 • 15631 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto13:50 • 11667 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Ексклюзив
13:39 • 17603 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 44857 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 41781 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Александр Стубб
Антоніу Гутерреш
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Покровськ
Румунія
Реклама
УНН Lite
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка12:13 • 16966 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 32600 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 29105 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 33236 перегляди
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка3 листопада, 10:05 • 42770 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Audi Q5
Фільм

росія заборонила експорт технічної сірки до кінця року: у розвідці роз'яснили причини

Київ • УНН

 • 790 перегляди

росія тимчасово заборонила експорт технічної сірки до кінця 2025 року, щоб забезпечити виробництво добрив та уникнути дефіциту. Це рішення вказує на поглиблення проблем у російській хімічній галузі, попри статус рф як одного з найбільших виробників сірки.

росія заборонила експорт технічної сірки до кінця року: у розвідці роз'яснили причини

росія тимчасово заборонила експорт технічної сірки до кінця 2025 року, намагаючись втримати виробництво добрив й уникнути дефіциту критичної сировини, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Деталі

Як повдіомили у розвідці, заборона поширюється на всі основні форми – рідку, гранульовану та грудкову. Формально рішення пояснюють "захистом продовольчої безпеки", однак воно свідчить про поглиблення проблем у російській хімічній галузі.

рф є одним із найбільших виробників та експортерів сірки у світі, але навіть за цього статусу обсяги виробництва з початку року скоротилися на 11,2 % – до 3,17 млн тонн. Зниження стало наслідком падіння переробки нафти й газу, з яких отримують більшість технічної сірки, додали у розвідці.

росіяни не довіряють державі інформацію про свої статки, 11% використовують лише готівку - розвідка28.10.25, 14:34 • 2851 перегляд

Попри значні запаси та виробничі потужності, країна змушена імпортувати сировину: у жовтні закуплено близько 35 тисяч тонн за ціною 390 доларів за тонну. Це вказує на те, що внутрішній ринок не справляється з попитом, а виробники стикаються зі зростанням собівартості через підвищення внутрішніх цін.

Нові обмеження можуть посилити тиск на російських хіміків і трейдерів, які втратять частину валютних надходжень. Уряд розраховує стабілізувати внутрішнє постачання, однак за нинішніх тенденцій російська промисловість ризикує опинитися в ситуації, коли дефіцит сировини стане системним, а ефективність виробництва – ще нижчою 

- резюмували у розвідці.

Антоніна Туманова

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Державний бюджет
Енергетика