россия закрыла аэропорты в 7 городах из-за атак беспилотников
Киев • УНН
росавиация временно ограничила работу аэропортов в семи городах из-за атак дронов. В волгограде, калуге и ростовской области зафиксированы удары по промышленным объектам.
росавиация временно ограничила работу аэропортов в семи городах агрессора, объяснив это мерами безопасности. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
В ночь на 15 февраля несколько регионов подверглись атакам беспилотников, что повлекло локальные возгорания.
Среди городов, где остановили прием и отправку рейсов, оказались астрахань, владикавказ, волгоград, грозный, калуга и саратов.
В волгоградской области местные власти заявили об атаке дронов, которая привела к пожару на промышленном объекте. В калужской области обломки беспилотника упали на территорию промышленной зоны, а в ростовской области зафиксированы удары по нескольким районам, включая областной центр.
Предварительно сообщается, что пострадавших в результате атак нет.
Напомним,
В волгограде и окрестностях зафиксировано по меньшей мере семь мощных взрывов, ПВО работает по беспилотникам.
Серия ночных взрывов в волгограде: что происходит возле нефтеперерабатывающего завода15.02.25, 03:59 • 21864 просмотра