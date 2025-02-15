россия закрыла аэропорты в 7 городах из-за атак беспилотников

ukenru
Эксклюзив
АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)
14 февраля, 15:10 • 130969 просмотра

АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)

Эксклюзив
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
14 февраля, 13:51 • 183070 просмотра

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД
14 февраля, 11:50 • 146172 просмотра

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет
14 февраля, 11:31 • 143530 просмотра

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет

Эксклюзив
Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ
14 февраля, 11:00 • 131376 просмотра

Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам
14 февраля, 09:47 • 122033 просмотра

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам

российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский
14 февраля, 07:18 • 120206 просмотра

российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский

Зеленский выступит дважды на Мюнхенской конференции: что в программе
14 февраля, 06:29 • 112568 просмотра

Зеленский выступит дважды на Мюнхенской конференции: что в программе

Эксклюзив
Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет
13 февраля, 14:35 • 143876 просмотра

Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф
13 февраля, 12:09 • 145700 просмотра

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Договорились продолжить работу над документом по экономическому партнерству: в ОП сообщили детали встречи Зеленского и Вэнса

Договорились продолжить работу над документом по экономическому партнерству: в ОП сообщили детали встречи Зеленского и Вэнса

14 февраля, 19:42 • 39784 просмотра
Смертельное ДТП под Киевом: один человек погиб, среди пострадавших - двое подростков

Смертельное ДТП под Киевом: один человек погиб, среди пострадавших - двое подростков

14 февраля, 19:58 • 43432 просмотра
Белый дом оригинально "поздравил" нелегалов с Днем святого Валентина

Белый дом оригинально "поздравил" нелегалов с Днем святого Валентина

14 февраля, 20:10 • 26083 просмотра
Принуждение рф к справедливому миру: Зеленский встретился с генсеком НАТО в Мюнхене

Принуждение рф к справедливому миру: Зеленский встретился с генсеком НАТО в Мюнхене

14 февраля, 20:58 • 32411 просмотра
Зеленский и Макрон обсудили гарантии безопасности и пути к миру

Зеленский и Макрон обсудили гарантии безопасности и пути к миру

14 февраля, 22:35 • 33965 просмотра
публикации
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
Эксклюзив

14 февраля, 13:51 • 183081 просмотра
Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

14 февраля, 11:30 • 160749 просмотра
Как уменьшить потребление обработанной пищи: 10 простых советов для здорового рациона

Как уменьшить потребление обработанной пищи: 10 простых советов для здорового рациона

14 февраля, 06:32 • 164363 просмотра
Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

12 февраля, 15:54 • 241859 просмотра
Как написать идеальное резюме: советы от HR

Как написать идеальное резюме: советы от HR
Эксклюзив

12 февраля, 13:50 • 249031 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бобры в Чехии сэкономили государству 1,2 млн евро на обустройстве заповедника

Бобры в Чехии сэкономили государству 1,2 млн евро на обустройстве заповедника

14 февраля, 16:48 • 123357 просмотра
Тильда Суинтон оказалась сторонницей движения за бойкот Израиля: известная актриса поддержала BDS на Берлинале

Тильда Суинтон оказалась сторонницей движения за бойкот Израиля: известная актриса поддержала BDS на Берлинале

14 февраля, 15:30 • 123342 просмотра
У влюбленной пары гуанако в киевском зоопарке родился пушистый малыш

У влюбленной пары гуанако в киевском зоопарке родился пушистый малыш

14 февраля, 10:16 • 129499 просмотра
«Читай, люби и поддерживай украинское": подборка книг от Минэкономики и КнигарняЕ ко Дню влюбленных

«Читай, люби и поддерживай украинское": подборка книг от Минэкономики и КнигарняЕ ко Дню влюбленных

14 февраля, 09:08 • 141939 просмотра
Новый сезон "Настоящего детектива" "переедет": в HBO раскрыли детали

Новый сезон "Настоящего детектива" "переедет": в HBO раскрыли детали

13 февраля, 16:38 • 139356 просмотра
Актуальное
россия закрыла аэропорты в 7 городах из-за атак беспилотников

россия закрыла аэропорты в 7 городах из-за атак беспилотников

Киев  •  УНН

 • 7833 просмотра

Read in English

росавиация временно ограничила работу аэропортов в семи городах из-за атак дронов. В волгограде, калуге и ростовской области зафиксированы удары по промышленным объектам.

росавиация временно ограничила работу аэропортов в семи городах агрессора, объяснив это мерами безопасности. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

В ночь на 15 февраля несколько регионов подверглись атакам беспилотников, что повлекло локальные возгорания.

Среди городов, где остановили прием и отправку рейсов, оказались астрахань, владикавказ, волгоград, грозный, калуга и саратов.

В волгоградской области местные власти заявили об атаке дронов, которая привела к пожару на промышленном объекте. В калужской области обломки беспилотника упали на территорию промышленной зоны, а в ростовской области зафиксированы удары по нескольким районам, включая областной центр. 

Предварительно сообщается, что пострадавших в результате атак нет.

Напомним,

В волгограде и окрестностях зафиксировано по меньшей мере семь мощных взрывов, ПВО работает по беспилотникам.

Серия ночных взрывов в волгограде: что происходит возле нефтеперерабатывающего завода15.02.25, 03:59 • 21864 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы