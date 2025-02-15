росія закрила аеропорти у 7 містах через атаки безпілотників
Київ • УНН
росавіація тимчасово обмежила роботу аеропортів у семи містах через атаки дронів. У волгограді, калузі та ростовській області зафіксовано удари по промислових об'єктах.
росавіація тимчасово обмежила роботу аеропортів у семи містах агресора, пояснивши це заходами безпеки. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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У ніч на 15 лютого кілька регіонів зазнали атак безпілотників, що спричинило локальні загоряння.
Серед міст, де зупинили прийом і відправлення рейсів, опинилися астрахань, владикавказ, волгоград, грозний, калуга та саратов.
У волгоградській області місцева влада заявила про атаку дронів, яка призвела до пожежі на промисловому об'єкті. У калузькій області уламки безпілотника впали на територію промислової зони, а в ростовській області зафіксовано удари по кількох районах, включно з обласним центром.
Попередньо повідомляється, що постраждалих унаслідок атак немає.
Нагадаємо
У волгограді та околицях зафіксовано щонайменше сім потужних вибухів, ППО працює по безпілотниках.
Серія нічних вибухів у волгограді: що відбувається біля нафтопереробного заводу15.02.25, 03:59 • 105134 перегляди