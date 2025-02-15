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05:23 • 19594 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123795 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183328 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147688 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139101 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117486 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108087 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103000 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142556 перегляди

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росія закрила аеропорти у 7 містах через атаки безпілотників

росія закрила аеропорти у 7 містах через атаки безпілотників

Київ • УНН

 • 35689 перегляди

росавіація тимчасово обмежила роботу аеропортів у семи містах через атаки дронів. У волгограді, калузі та ростовській області зафіксовано удари по промислових об'єктах.

росавіація тимчасово обмежила роботу аеропортів у семи містах агресора, пояснивши це заходами безпеки. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

У ніч на 15 лютого кілька регіонів зазнали атак безпілотників, що спричинило локальні загоряння.

Серед міст, де зупинили прийом і відправлення рейсів, опинилися астрахань, владикавказ, волгоград, грозний, калуга та саратов.

У волгоградській області місцева влада заявила про атаку дронів, яка призвела до пожежі на промисловому об'єкті. У калузькій області уламки безпілотника впали на територію промислової зони, а в ростовській області зафіксовано удари по кількох районах, включно з обласним центром. 

Попередньо повідомляється, що постраждалих унаслідок атак немає.

Нагадаємо

У волгограді та околицях зафіксовано щонайменше сім потужних вибухів, ППО працює по безпілотниках.

Серія нічних вибухів у волгограді: що відбувається біля нафтопереробного заводу15.02.25, 03:59 • 105134 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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