россия ввела военные корабли из Черного и Азовского морей

По состоянию на утро 11 декабря, Россия не выводила на боевое дежурство корабли в Черное море. Корабли оккупантов отсутствуют и в Азовском море. Об этом сообщает пресс служба Военно-Морских сил ВСУ, передает УНН.

Детали

В Средиземном море 6 вражеских кораблей, из которых 4 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 41 ракеты.

За сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили: к Черному морю – 0 судов, из них 0 продолжили движение в направлении пролива Босфор; к Азовскому морю – 7 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.