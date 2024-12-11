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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россия ввела военные корабли из Черного и Азовского морей

россия ввела военные корабли из Черного и Азовского морей

Киев  •  УНН

 • 1085 просмотра

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По состоянию на 11 декабря российские корабли отсутствуют в Черном и Азовском морях. В Средиземном море находятся 6 кораблей рф, из которых 4 несут крылатые ракеты "Калибр".

По состоянию на утро 11 декабря, Россия не выводила на боевое дежурство корабли в Черное море. Корабли оккупантов отсутствуют и в Азовском море. Об этом сообщает пресс служба Военно-Морских сил ВСУ, передает УНН.   

Детали

В Средиземном море 6 вражеских кораблей, из которых 4 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 41 ракеты.

За сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили: к Черному морю – 0 судов, из них 0 продолжили движение в направлении пролива Босфор; к Азовскому морю – 7 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.

- говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
sredizemnoe-moreСредиземное море
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