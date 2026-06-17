россия впервые за долгое время готовится к импорту бензина морским путем — Reuters

россия в этом месяце планирует импортировать топливо морским путем, пытаясь преодолеть дефицит бензина после масштабных атак беспилотников на ее нефтеперерабатывающие заводы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре отраслевых источника, пишет УНН.

Детали

По словам собеседников, один из крупнейших в мире экспортеров нефти и нефтепродуктов, россия впервые за долгое время ожидает получить партию бензина через один из своих западных портов в июне.

Топливо будет доставлено из Азии, однако объемы и поставщиков источники не уточнили.

Отмечается, что в прошлом году россия уже рассматривала возможность импорта топлива морем, но тогда внутренних запасов хватало.

В этом году ситуация изменилась из-за многомесячных ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам, трубопроводам и хранилищам топлива, которые направлены на ограничение возможностей москвы финансировать войну.

Среди последних атак — удары по нефтеперерабатывающему заводу TANECO и московскому НПЗ, из-за чего на обоих предприятиях была приостановлена переработка.

Дефицит топлива и запрет на экспорт

По данным, собранным Reuters, дефицит топлива фиксируется примерно в десятке регионов россии. Официально нехватку подтвердили оккупированный Крым и два региона сибири.

Правительство рф ввело запрет на экспорт бензина для производителей до конца июля, чтобы максимально обеспечить внутренний рынок в период летнего пикового спроса.

Также москва вынуждена была импортировать топливо из беларуси, а ранее обращалась к Казахстану. В то же время, по словам источников, ни одна из этих стран не имеет достаточных избыточных мощностей для покрытия более глубокого кризиса поставок.

Один из собеседников отметил, что морской импорт может быть лишь временным решением и не обеспечит значительных объемов из-за логистических трудностей и высокой стоимости.

Министерство энергетики россии не ответило на запрос о комментарии.

По оценкам отраслевых источников, в прошлом году россия экспортировала около 5 млн тонн бензина, или примерно 117 тысяч баррелей в сутки.

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