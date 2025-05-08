россия во время "перемирия" атаковала Полтавскую область ракетой
Киев • УНН
Вечером 8 мая, несмотря на заявленное перемирие, россия атаковала Полтавскую область ракетой. ПВО сбила ее, но взрывной волной повреждены кровли и остекление частных домов.
Вечером 8 мая, несмотря на заявленное "перемирие", Россия ракетой атаковала Полтавскую область. Ее сбила ПВО, городские власти сообщили о повреждениях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Полтавской областной военной администрации (ОВА) Владимира Когута в Telegram.
Сегодня во время последней воздушной тревоги в Миргородском районе работала ПВО. В результате сбития вражеской ракеты взрывной волной были повреждены кровли и остекление частных домов
"К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Спасибо силам ПВО за работу", - добавил глава Полтавской ОВА
Напомним
Россия по решению Путина объявила "перемирие" в дни 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. С полуночи 8 мая до нуля часов 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, заявили в Кремле. Там назвали "перемирие" Путина на 9 мая "тестом готовности" к поиску путей для долгосрочного и устойчивого мира между Россией и Украиной.
По данным СНБО, объявленное Россией "перемирие" не действует, атаки продолжаются. С полуночи зафиксировано 734 нарушения режима прекращения огня и 63 штурмовые операции.
рф нарушает свое же "перемирие" и лживо обвиняет Украину - ЦПД СНБО08.05.25, 13:42 • 5578 просмотров