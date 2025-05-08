росія під час "перемир'я" атакувала Полтавщину ракетою
Київ • УНН
Ввечері 8 травня, попри заявлене перемир'я, росія атакувала Полтавську область ракетою. ППО збила її, але вибуховою хвилею пошкоджено покрівлі та скління приватних будинків.
Увечері 8 травня, попри заявлене "перемир’я", росія ракетою атакувала Полтавську область. Ії збила ППО, міська влада повідомила про пошкодження. Про це інформує УНН із посиланням на голову Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Володимира Когута у Telegram.
Сьогодні під час останньої повітряної тривоги у Миргородському районі працювала ППО. Унаслідок збиття ворожої ракети вибуховою хвилею було пошкоджено покрівлі та скління приватних будинків
"На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Дякую силам ППО за роботу", - додав голова Полтавської ОВА
Нагадаємо
росія за рішенням путіна оголосила "перемир'я" в дні 80-ї річниці закінчення Другої світової війни. З опівночі 8 травня до нуля годин 11 травня. На цей період зупиняються усі бойові дії, заявили у кремлі. Там назвали "перемир'я" путіна на 9 травня "тестом готовності" до пошуку шляхів для довгострокового і стійкого миру між росією та Україною.
За даними РНБО, оголошене росією "перемир'я" не діє, атаки тривають. З опівночі зафіксовано 734 порушення режиму припинення вогню та 63 штурмові операції.
рф порушує своє ж "перемир'я" і брехливо звинувачує Україну - ЦПД РНБО08.05.25, 13:42 • 5578 переглядiв