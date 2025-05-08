росія під час "перемир'я" атакувала Полтавщину ракетою

$41.440.02
47.070.11
ukenru
Зеленський проводить телефонну розмову із Трампом
19:03 • 11422 перегляди

Зеленський проводить телефонну розмову із Трампом

17:55 • 25801 перегляди

Перший американський понтифік: що відомо про Папу Римського Лева XIV

Ексклюзив
8 травня, 13:38 • 73379 перегляди

Зафіксовано близько 280 випадків страт українських військовополонених

8 травня, 13:00 • 127357 перегляди

ООН: квітень став місяцем з найбільшою кількістю жертв серед цивільних в Україні з вересня 2024 року

Ексклюзив
8 травня, 12:19 • 99736 перегляди

"Таких рекомендацій не надходило": МОН прокоментувало інформацію про перехід деяких українських вишів на дистанційку

8 травня, 12:11 • 104636 перегляди

Глава СБУ Василь Малюк отримав звання Герой України

8 травня, 11:49 • 159395 перегляди

Вигідна покупка чи пастка? Підводні камені "сірого" ринку техніки в Україні

8 травня, 11:18 • 107954 перегляди

ВР ратифікувала угоду України та США про копалини

8 травня, 10:52 • 123452 перегляди

Від 3 годин до майже 3 років: незвичайні історії ватиканських конклавів

Ексклюзив
8 травня, 08:51 • 43166 перегляди

Українські компанії можуть виготовляти до 10 мільйонів БПЛА на рік: названі умови

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Пряма трансляція
Погода
+9°
1.3м/с
62%
749мм
Популярнi новини

Посли G7 підтримали законопроєкт про реформу АРМА, але Дума ігнорує міжнародні сигнали та просуває альтернативу

8 травня, 12:41 • 105826 перегляди

Під Києвом чоловік розстріляв людей: є загиблі, іде спецоперація із затримання стрілка

8 травня, 13:30 • 28225 перегляди

5 рецептів домашніх енергетичних батончиків: просто, корисно, смачно

8 травня, 13:49 • 85817 перегляди

На Сумщині затримали жінку, яка намагалась продати немовля за 30 тисяч доларів

15:11 • 14030 перегляди

У Ватикані обрали нового Папу Римського: над Сикстинською капелою білий дим

16:12 • 62537 перегляди
Публікації

5 рецептів домашніх енергетичних батончиків: просто, корисно, смачно

8 травня, 13:49 • 86107 перегляди

Посли G7 підтримали законопроєкт про реформу АРМА, але Дума ігнорує міжнародні сигнали та просуває альтернативу

8 травня, 12:41 • 106108 перегляди

Вигідна покупка чи пастка? Підводні камені "сірого" ринку техніки в Україні

8 травня, 11:49 • 159401 перегляди

Від 3 годин до майже 3 років: незвичайні історії ватиканських конклавів

8 травня, 10:52 • 123456 перегляди

Передача майнових комплексів Фонду держмайна: обіцянки мільярдів, реальність − борги та ліквідації

8 травня, 07:43 • 205766 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Папа Франциск

Фрідріх Мерц

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Ватикан

Харків

Реклама
УНН Lite

GTA VI: новий трейлер побив рекорди переглядів, саундтрек злетів у чартах

8 травня, 09:29 • 123998 перегляди

Тімоті Шаламе вперше вийшов на червону доріжку разом з Кайлі Дженнер на кінопремії в Італії

8 травня, 08:37 • 137625 перегляди

Вогнеборці врятували цуценя під час пожежі на Дніпропетровщині

7 травня, 13:49 • 74334 перегляди

GTA VI: вийшов другий трейлер

6 травня, 13:46 • 103732 перегляди

Тімоті Шаламе пропустив Met Gala заради гри НБА, поки Кайлі Дженнер сяяла на заході

6 травня, 09:05 • 152006 перегляди
Актуальне

Сухий Су-30

Tesla Cybertruck

Telegram

Grand Theft Auto

Ядерна бомба B61

росія під час "перемир'я" атакувала Полтавщину ракетою

Київ • УНН

 • 524 перегляди

Ввечері 8 травня, попри заявлене перемир'я, росія атакувала Полтавську область ракетою. ППО збила її, але вибуховою хвилею пошкоджено покрівлі та скління приватних будинків.

росія під час "перемир'я" атакувала Полтавщину ракетою

Увечері 8 травня, попри заявлене "перемир’я", росія ракетою атакувала Полтавську область. Ії збила ППО, міська влада повідомила про пошкодження. Про це інформує УНН із посиланням на голову Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Володимира Когута у Telegram.

Сьогодні під час останньої повітряної тривоги у Миргородському районі працювала ППО. Унаслідок збиття ворожої ракети вибуховою хвилею було пошкоджено покрівлі та скління приватних будинків

- йдеться у дописі чиновника.

"На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Дякую силам ППО за роботу", - додав голова Полтавської ОВА

Нагадаємо

росія за рішенням путіна оголосила "перемир'я" в дні 80-ї річниці закінчення Другої світової війни. З опівночі 8 травня до нуля годин 11 травня. На цей період зупиняються усі бойові дії, заявили у кремлі. Там назвали "перемир'я" путіна на 9 травня "тестом готовності" до пошуку шляхів для довгострокового і стійкого миру між росією та Україною.  

За даними РНБО, оголошене росією "перемир'я" не діє, атаки тривають. З опівночі зафіксовано 734 порушення режиму припинення вогню та 63 штурмові операції.

рф порушує своє ж "перемир'я" і брехливо звинувачує Україну - ЦПД РНБО08.05.25, 13:42 • 5578 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Україна
Brent
$62.93
Bitcoin
$101,288.60
S&P 500
$5,700.44
Tesla
$287.90
Газ TTF
$35.34
Золото
$3,312.06
Ethereum
$2,118.19