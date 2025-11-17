Россия внесла экс-премьера Касьянова и экономиста Гурьева в список "экстремистов и террористов" за их критику Кремля – Reuters
Киев • УНН
Российские власти добавили бывшего премьер-министра Михаила Касьянова и экономиста Сергея Гурьева в перечень "экстремистов и террористов". Это позволяет блокировать их банковские счета и маркировать как угрозу государству.
российские власти продолжают оказывать давление на известных критиков кремля за рубежом. В список "экстремистов и террористов" добавили бывшего премьера Михаила Касьянова и экономиста Сергея Гуриева. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
Росфинмониторинг внес Михаила Касьянова и Сергея Гуриева в свой реестр "экстремистов и террористов", который за время полномасштабной войны существенно вырос и сейчас насчитывает более 19 тысяч человек. Внесение в список позволяет российским властям блокировать банковские счета и юридически маркировать критиков как "угрозу государству".
Российскую телеведущую Лазареву в очередной раз заочно осудили в РФ — общий срок 7 лет колонии как «иноагентке»07.10.25, 12:09 • 2859 просмотров
Справка
Касьянов, занимавший пост премьер-министра в первые годы правления владимира путина и уволенный в 2004 году, после отставки перешел в оппозицию. В 2022 году он покинул россию и открыто осудил вторжение в Украину. В прошлом году кремль уже признал его "иностранным агентом".
Сергей Гуриев – бывший главный экономист ЕБРР и действующий декан Лондонской школы бизнеса. Недавно он призвал страны Запада усилить санкции против кремля и способствовать "утечке мозгов" из россии.
российский суд заочно приговорил блогера дудя к колонии за нарушение требований "иноагентов"14.11.25, 16:05 • 2722 просмотра