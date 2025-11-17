Россия внесла экс-премьера Касьянова и экономиста Гурьева в список "экстремистов и террористов" за их критику Кремля – Reuters

российские власти продолжают оказывать давление на известных критиков кремля за рубежом. В список "экстремистов и террористов" добавили бывшего премьера Михаила Касьянова и экономиста Сергея Гуриева. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Росфинмониторинг внес Михаила Касьянова и Сергея Гуриева в свой реестр "экстремистов и террористов", который за время полномасштабной войны существенно вырос и сейчас насчитывает более 19 тысяч человек. Внесение в список позволяет российским властям блокировать банковские счета и юридически маркировать критиков как "угрозу государству".

Справка

Касьянов, занимавший пост премьер-министра в первые годы правления владимира путина и уволенный в 2004 году, после отставки перешел в оппозицию. В 2022 году он покинул россию и открыто осудил вторжение в Украину. В прошлом году кремль уже признал его "иностранным агентом".

Сергей Гуриев – бывший главный экономист ЕБРР и действующий декан Лондонской школы бизнеса. Недавно он призвал страны Запада усилить санкции против кремля и способствовать "утечке мозгов" из россии.

