Эксклюзив
14:33 • 2824 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
14:15 • 7176 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
12:46 • 10906 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
12:28 • 14155 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
09:59 • 16264 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 37812 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 24392 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 19052 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 21367 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
17 ноября, 04:30 • 16444 просмотра
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Россия внесла экс-премьера Касьянова и экономиста Гурьева в список "экстремистов и террористов" за их критику Кремля – Reuters

Киев • УНН

 • 324 просмотра

Российские власти добавили бывшего премьер-министра Михаила Касьянова и экономиста Сергея Гурьева в перечень "экстремистов и террористов". Это позволяет блокировать их банковские счета и маркировать как угрозу государству.

Россия внесла экс-премьера Касьянова и экономиста Гурьева в список "экстремистов и террористов" за их критику Кремля – Reuters

российские власти продолжают оказывать давление на известных критиков кремля за рубежом. В список "экстремистов и террористов" добавили бывшего премьера Михаила Касьянова и экономиста Сергея Гуриева. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Росфинмониторинг внес Михаила Касьянова и Сергея Гуриева в свой реестр "экстремистов и террористов", который за время полномасштабной войны существенно вырос и сейчас насчитывает более 19 тысяч человек. Внесение в список позволяет российским властям блокировать банковские счета и юридически маркировать критиков как "угрозу государству".

Российскую телеведущую Лазареву в очередной раз заочно осудили в РФ — общий срок 7 лет колонии как «иноагентке»07.10.25, 12:09 • 2859 просмотров

Справка

Касьянов, занимавший пост премьер-министра в первые годы правления владимира путина и уволенный в 2004 году, после отставки перешел в оппозицию. В 2022 году он покинул россию и открыто осудил вторжение в Украину. В прошлом году кремль уже признал его "иностранным агентом".

Сергей Гуриев – бывший главный экономист ЕБРР и действующий декан Лондонской школы бизнеса. Недавно он призвал страны Запада усилить санкции против кремля и способствовать "утечке мозгов" из россии.

российский суд заочно приговорил блогера дудя к колонии за нарушение требований "иноагентов"14.11.25, 16:05 • 2722 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Санкции
Война в Украине
Блогеры
Владимир Путин
Reuters
Украина