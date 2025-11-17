$42.040.02
В Україні 18 листопада графіки діятимуть цілу добу: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14:33 • 9646 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
14:15 • 13477 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
12:46 • 14807 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
12:28 • 17566 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
17 листопада, 09:59 • 18548 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 41640 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 25099 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 19288 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28 • 21606 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
росія внесла експрем'єра касьянова та економіста гурієва до списку "екстремістів та терористів" за їхню критику кремля – Reuters

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 1172 перегляди

російська влада додала колишнього прем'єра михайла касьянова та економіста сергія Гурієва до переліку "екстремістів та терористів". Це дозволяє блокувати їхні банківські рахунки та маркувати як загрозу державі.

росія внесла експрем'єра касьянова та економіста гурієва до списку "екстремістів та терористів" за їхню критику кремля – Reuters

російська влада продовжує тиск на відомих критиків кремля за кордоном. До переліку "екстремістів та терористів" додали колишнього прем’єра михайла касьянова та економіста сергія гурієва. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Росфінмоніторинг вніс михайла касьянова та сергія гурієва до свого реєстру "екстремістів та терористів", який за час повномасштабної війни суттєво зріс і нині налічує понад 19 тисяч осіб. Внесення до списку дозволяє російській владі блокувати банківські рахунки та юридично маркувати критиків як "загрозу державі".

Російську телеведучу Лазарєву в черговий раз заочно засудили в рф - загальний строк 7 років колонії як "іноагентці"07.10.25, 12:09 • 2859 переглядiв

Довідково

касьянов, який обіймав посаду прем’єр-міністра у перші роки правління володимира путіна і був звільнений у 2004 році, після відставки перейшов в опозицію. У 2022 році він залишив росію та відкрито засудив вторгнення в Україну. Минулого року кремль уже визнав його "іноземним агентом".

сергій гурієв – колишній головний економіст ЄБРР та чинний декан Лондонської школи бізнесу. Нещодавно він закликав країни Заходу посилити санкції проти кремля та сприяти "витоку мізків" з росії.

російський суд заочно засудив блогера дудя до колонії за порушення вимог "іноагентів"14.11.25, 16:05 • 2723 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Санкції
Війна в Україні
Блогери
Володимир Путін
Reuters
Україна