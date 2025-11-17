росія внесла експрем'єра касьянова та економіста гурієва до списку "екстремістів та терористів" за їхню критику кремля – Reuters

російська влада продовжує тиск на відомих критиків кремля за кордоном. До переліку "екстремістів та терористів" додали колишнього прем’єра михайла касьянова та економіста сергія гурієва. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Росфінмоніторинг вніс михайла касьянова та сергія гурієва до свого реєстру "екстремістів та терористів", який за час повномасштабної війни суттєво зріс і нині налічує понад 19 тисяч осіб. Внесення до списку дозволяє російській владі блокувати банківські рахунки та юридично маркувати критиків як "загрозу державі".

Довідково

касьянов, який обіймав посаду прем’єр-міністра у перші роки правління володимира путіна і був звільнений у 2004 році, після відставки перейшов в опозицію. У 2022 році він залишив росію та відкрито засудив вторгнення в Україну. Минулого року кремль уже визнав його "іноземним агентом".

сергій гурієв – колишній головний економіст ЄБРР та чинний декан Лондонської школи бізнесу. Нещодавно він закликав країни Заходу посилити санкції проти кремля та сприяти "витоку мізків" з росії.

