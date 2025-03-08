Россия вывела в Черное море корабль с "Калибрами", есть угроза обстрела
Киев • УНН
В акватории Черного моря фиксируется корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" с залпом до 4 ракет. В Средиземном море находятся 4 корабля рф, из которых 3 имеют на борту до 26 "Калибров".
В субботу, 08 марта, на 6:00 российские войска вывели в Черное море вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет. Об этом сообщили в Военно-Морских Силах ВС Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.
В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 4 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 26 ракет
За сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили: в Черное море - 1 судно, которое не продолжило движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море - 0 судов.
рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая системы автоматической идентификации.
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