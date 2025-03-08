росія вивела в Чорне море корабель з "Калібрами", є загроза обстрілу

У суботу, 08 березня, станом на 6:00 російські війська вивели в Чорне море ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет. Про це повідомили у Військово-Морських Силах ЗС України (ВМС ЗСУ), передає УНН.

В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет - йдеться у дописі ВМС ЗСУ.

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