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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 33723 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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росія вивела в Чорне море корабель з "Калібрами", є загроза обстрілу

Київ • УНН

 • 15784 перегляди

В акваторії Чорного моря фіксується корабель-носій крилатих ракет "Калібр" із залпом до 4 ракет. У Середземному морі перебувають 4 кораблі рф, з яких 3 мають на борту до 26 "Калібрів".

росія вивела в Чорне море корабель з "Калібрами", є загроза обстрілу

У суботу, 08 березня, станом на 6:00 російські війська вивели в Чорне море ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет. Про це повідомили у Військово-Морських Силах ЗС України (ВМС ЗСУ), передає УНН.

В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет

- йдеться у дописі ВМС ЗСУ.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря - 1 судно, яке не продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря - 0 суден.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

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