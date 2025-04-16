россия выделяет 5 млрд рублей на агросектор Донетчины для кражи украинского зерна - ЦНС
Киев • УНН
Под видом поддержки аграриев, оккупанты строят логистику и обновляют склады для вывоза украинского зерна в рф. В ЦНС призвали граждан на ВОТ фиксировать факты вывоза зерна.
Россия объявила о выделении 5 миллиардов рублей на "развитие" агросектора в оккупированной части Донецкой области. На самом же деле речь идет о масштабном государственном мародерстве. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что под прикрытием "поддержки аграриев" оккупанты строят новые логистические пути, обновляют склады и покупают технику - не для фермеров, а для быстрого вывоза украинского зерна в рф.
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Там также призвали граждан на временно оккупированных территориях фиксировать факты вывоза зерна, передвижения техники и "перераспределения" урожая.
Напомним
В Мариуполе российские оккупанты планируют увеличить мощность местного порта для вывоза краденого у Украины зерна и металла. Как сообщили в Мариупольском горсовете, россияне надеются вывозить около 12 млн тонн в год металла, угля и зерна.
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