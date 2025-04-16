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россия выделяет 5 млрд рублей на агросектор Донетчины для кражи украинского зерна - ЦНС

Киев • УНН

 • 2930 просмотра

Под видом поддержки аграриев, оккупанты строят логистику и обновляют склады для вывоза украинского зерна в рф. В ЦНС призвали граждан на ВОТ фиксировать факты вывоза зерна.

россия выделяет 5 млрд рублей на агросектор Донетчины для кражи украинского зерна - ЦНС

Россия объявила о выделении 5 миллиардов рублей на "развитие" агросектора в оккупированной части Донецкой области. На самом же деле речь идет о масштабном государственном мародерстве. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что под прикрытием "поддержки аграриев" оккупанты строят новые логистические пути, обновляют склады и покупают технику - не для фермеров, а для быстрого вывоза украинского зерна в рф.

Санкции душат экономику россии - так что осталось одно: воровать

- резюмируют в ЦНС.

Там также призвали граждан на временно оккупированных территориях фиксировать факты вывоза зерна, передвижения техники и "перераспределения" урожая.

Напомним

В Мариуполе российские оккупанты планируют увеличить мощность местного порта для вывоза краденого у Украины зерна и металла. Как сообщили в Мариупольском горсовете, россияне надеются вывозить около 12 млн тонн в год металла, угля и зерна.

Оккупанты стимулируют рождаемость на ВОТ для усиления претензий на территории - ISW15.04.25, 03:13 • 2260 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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