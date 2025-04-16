росія виділяє 5 млрд рублів на агросектор Донеччини для крадіжки українського зерна - ЦНС
Київ • УНН
Під виглядом підтримки аграріїв, окупанти будують логістику та оновлюють склади для вивезення українського зерна в рф. В ЦНС закликали громадян на ТОТ фіксувати факти вивозу збіжжя.
Росія оголосила про виділення 5 мільярдів рублів на "розвиток" агросектору в окупованій частині Донеччини. Насправді ж мова про масштабне державне мародерство. Про це повідомляє Центр національного спртиву (ЦНС), інформує УНН.
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Зазначається, що під прикриттям "підтримки аграріїв" окупанти будують нові логістичні шляхи, оновлюють склади і купують техніку - не для фермерів, а для швидкого вивозу українського зерна в рф.
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Там також закликали громадян на тимчасово окупованих територіях фіксувати факти вивозу збіжжя, пересування техніки й "перерозподілу" врожаю.
Нагадаємо
У Маріуполі російські окупанти планують збільшити потужність місцевого порту для вивезення краденого в України зерна та металу. Як повідомили у Маріупольській міськраді, росіяни сподіваються вивозити близько 12 млн тонн за рік металу, вугілля та зерна.
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