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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
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Financial Times

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The Guardian

ChatGPT

росія виділяє 5 млрд рублів на агросектор Донеччини для крадіжки українського зерна - ЦНС

Київ • УНН

 • 2938 перегляди

Під виглядом підтримки аграріїв, окупанти будують логістику та оновлюють склади для вивезення українського зерна в рф. В ЦНС закликали громадян на ТОТ фіксувати факти вивозу збіжжя.

росія виділяє 5 млрд рублів на агросектор Донеччини для крадіжки українського зерна - ЦНС

Росія оголосила про виділення 5 мільярдів рублів на "розвиток" агросектору в окупованій частині Донеччини. Насправді ж мова про масштабне державне мародерство. Про це повідомляє Центр національного спртиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що під прикриттям "підтримки аграріїв" окупанти будують нові логістичні шляхи, оновлюють склади і купують техніку - не для фермерів, а для швидкого вивозу українського зерна в рф.

Санкції душать економіку росії - тож залишилось одне: красти

- резюмують в ЦНС.

Там також закликали громадян на тимчасово окупованих територіях фіксувати факти вивозу збіжжя, пересування техніки й "перерозподілу" врожаю.

Нагадаємо

У Маріуполі російські окупанти планують збільшити потужність місцевого порту для вивезення краденого в України зерна та металу. Як повідомили у Маріупольській міськраді, росіяни сподіваються вивозити близько 12 млн тонн за рік металу, вугілля та зерна.

Окупанти стимулюють народжуваність на ТОТ для посилення претензій на території - ISW15.04.25, 03:13 • 2260 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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