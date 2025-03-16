После переговоров в Джидде россия украла почти неделю войны – обращение Президента Украины
Киев • УНН
После переговоров в Джидде и предложения США о перемирии, россия продолжает боевые действия, заявил Зеленский. Он подчеркнул, что Украина будет защищаться в случае нарушения режима тишины.
После переговоров в Джидде и появления американского предложения о 30-дневном перемирии, россия украла еще почти неделю войны, которая нужна только россии. Об этом в своем вечернем видеообращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
В воскресенье, 16 марта Президент Владимир Зеленский сообщил о докладе Главкома о боевой обстановке.
Боевые действия и наша оборона продолжаются почти по всей линии фронта, во многих ключевых точках. От Харьковщины и Купянского направления до южных направлений
По словам Главы государства, война нужна только россии.
После переговоров в Джидде и появления на столе американского предложения о тишине на фронте россия украла еще почти неделю – неделю войны, которая нужна только россии
"Мы сделаем все, чтобы еще больше активизировать дипломатию. Сделаем все, чтобы дипломатия была результативной", - добавил Президент Украины.
Напомним
Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит защищаться, если россия нарушит 30-дневный режим тишины. Он подчеркнул, что отказ от перемирия - это отказ Трампу.
Зеленский считает, что на прекращение огня может понадобиться более 30 дней15.03.25, 16:57 • 28453 просмотра