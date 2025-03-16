После переговоров в Джидде россия украла почти неделю войны – обращение Президента Украины

После переговоров в Джидде и появления американского предложения о 30-дневном перемирии, россия украла еще почти неделю войны, которая нужна только россии. Об этом в своем вечернем видеообращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

В воскресенье, 16 марта Президент Владимир Зеленский сообщил о докладе Главкома о боевой обстановке.

Боевые действия и наша оборона продолжаются почти по всей линии фронта, во многих ключевых точках. От Харьковщины и Купянского направления до южных направлений

По словам Главы государства, война нужна только россии.

После переговоров в Джидде и появления на столе американского предложения о тишине на фронте россия украла еще почти неделю – неделю войны, которая нужна только россии