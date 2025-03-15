Україна захищатиметься у разі порушення росією режиму тиші - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі порушення можливого 30-денного режиму тиші росією, Україна буде продовжувати захищатися. Про це Зеленський заявив у розмові з журналістами, передає УНН.

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Відповідаючи на питання, що буде, якщо росія порушить 30-денний режим тиші, що буде робити Україна, Зеленський відповів: "То ми будемо продовжувати захищати свою Батьківщину, незважаючи на те, що хоче путін".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що якщо росія не погодиться на 30-денне припинення вогню, то це означатиме, що вони не погоджуються не з Україною, а з позицією президента США Дональда Трампа.