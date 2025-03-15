Украина будет защищаться в случае нарушения россией режима тишины - Зеленский
Киев • УНН
Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит защищаться, если россия нарушит 30-дневный режим тишины. Он подчеркнул, что отказ от перемирия - это отказ Трампу.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае нарушения возможного 30-дневного режима тишины россией, Украина будет продолжать защищаться. Об этом Зеленский заявил в разговоре с журналистами, передает УНН.
Детали
Отвечая на вопрос, что будет, если россия нарушит 30-дневный режим тишины, что будет делать Украина, Зеленский ответил: "То мы будем продолжать защищать свою Родину, несмотря на то, что хочет путин".
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что если россия не согласится на 30-дневное прекращение огня, то это будет означать, что они не соглашаются не с Украиной, а с позицией президента США Дональда Трампа.