Украина будет защищаться в случае нарушения россией режима тишины - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае нарушения возможного 30-дневного режима тишины россией, Украина будет продолжать защищаться. Об этом Зеленский заявил в разговоре с журналистами, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос, что будет, если россия нарушит 30-дневный режим тишины, что будет делать Украина, Зеленский ответил: "То мы будем продолжать защищать свою Родину, несмотря на то, что хочет путин".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что если россия не согласится на 30-дневное прекращение огня, то это будет означать, что они не соглашаются не с Украиной, а с позицией президента США Дональда Трампа.