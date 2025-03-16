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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Після перемовин у Джидді росія вкрала майже тиждень війни - звернення Президента України

Київ • УНН

 • 25162 перегляди

Після переговорів у Джидді та пропозиції США щодо перемир'я, росія продовжує бойові дії, заявив Зеленський. Він наголосив, що Україна захищатиметься у разі порушення режиму тиші.

Після перемовин у Джидді росія вкрала майже тиждень війни - звернення Президента України

Після перемовин у Джидді й появи американської пропозиції щодо 30-денного перемир'я, росія вкрала ще майже тиждень війни, яка потрібна тільки росії. Про це у своєму вечірньому відеозверненні заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

У неділю, 16 березня Президент Володимир Зеленський повідомив про доповідь Головкома щодо бойової обстановки.

Бойові дії та наша оборона тривають майже по всій лінії фронту, у багатьох ключових точках. Від Харківщини й Купʼянського напрямку до південних напрямків

- зазначив Президент України.

За словами Глави держави, війна потібна тільки росії.

Після перемовин у Джидді й появи на столі американської пропозиції щодо тиші на фронті росія вкрала ще майже тиждень – тиждень війни, яка потрібна тільки росії 

- сказав Володимир Зеленський.

"Ми зробимо все, щоб ще більше активізувати дипломатію. Зробимо все, щоб дипломатія була результативною", - додав Президент України.

Нагадаємо

Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить захищатися, якщо росія порушить 30-денний режим тиші. Він наголосив, що відмова від перемир'я - це відмова Трампу.

Зеленський вважає, що на припинення вогню може знадобитися більше 30 днів15.03.25, 16:57 • 28462 перегляди

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