россия тормозит прекращение огня, чтобы захватить как можно больше территорий перед "мирными" переговорами - ISW

$41.320.06
44.630.03
ukenru
НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон
19:36 • 9164 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
15:18 • 96924 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 161371 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

3 апреля, 13:29 • 102049 просмотра

Грузия сократила срок безвиза для украинцев с трех до одного года

Эксклюзив
3 апреля, 09:14 • 338214 просмотра

Торговая война США: эксперты объяснили последствия для Украины и самой Америки

3 апреля, 08:00 • 171447 просмотра

Пасхальная корзина: во сколько обойдется в этом году

3 апреля, 06:50 • 143497 просмотра

"Сложно, но не критично": в правительстве оценили пошлины Трампа для Украины и работают над лучшими условиями

Эксклюзив
3 апреля, 06:00 • 195733 просмотра

Финтех-эксперт Елена Соседка объяснила, как изменится рынок после легализации криптовалют в Украине

2 апреля, 19:23 • 124204 просмотра

Украина вернула 11 детей с оккупированных территорий и рф

2 апреля, 18:52 • 108042 просмотра

Полуфинал Кубка Украины по футболу: определились участники

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+9°
1.1 м/с
64 %
753 мм
Ясно, в ближайшие 2 часа осадков не ожидается
Популярные новости

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

3 апреля, 10:44 • 132547 просмотра

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

3 апреля, 12:01 • 42517 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

3 апреля, 13:03 • 153471 просмотра

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

3 апреля, 13:52 • 32952 просмотра

“Мамины достижения”: Дума до сих пор вписывает яхту медведчука в успешные кейсы АРМА

15:43 • 78381 просмотра
публикации

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

19:36 • 9124 просмотра

“Мамины достижения”: Дума до сих пор вписывает яхту медведчука в успешные кейсы АРМА

15:43 • 78949 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка
Эксклюзив

15:18 • 96900 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше
Эксклюзив

3 апреля, 13:51 • 161351 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

3 апреля, 13:03 • 153963 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Джорджия Мелони

Андрей Сибига

Александр Стабб

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Франция

Германия

Реклама
УНН Lite

Дэвид Швиммер заявил, что не мог слушать культовую песню из "Друзей" с тех пор, как ушел из шоу

16:23 • 19019 просмотра

"Шедевр": киностудия прорекламировала эпическую адаптацию "Одиссеи" от Нолана

15:47 • 20884 просмотра

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

3 апреля, 13:52 • 33332 просмотра

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

3 апреля, 12:01 • 42886 просмотра

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

3 апреля, 10:44 • 132908 просмотра
Актуальное

Старлинк

Шахед-136

Хранитель

YouTube

Вашингтон Пост

россия тормозит прекращение огня, чтобы захватить как можно больше территорий перед "мирными" переговорами - ISW

Киев • УНН

 • 13942 просмотра

Россия затягивает мирный диалог, чтобы окончательно захватить Луганскую область. Это нужно для усиления позиций на переговорах и оправдания потерь.

россия тормозит прекращение огня, чтобы захватить как можно больше территорий перед "мирными" переговорами - ISW

россия намеренно тормозит прекращение огня и затягивает диалог о мире в Украине в надежде получить больше территории, чтобы использовать это как преимущество во время будущих мирных переговоров. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики, в частности, указывают, что россияне недавно продвинулись на северо-восток от Лимана, где у них десятикратное преимущество в живой силе.

российские войска могут использовать плацдарм к северо-востоку от Лимана, чтобы захватить один процент Луганской области, оставшийся под контролем Украины, и завершить давнюю цель россии по захвату всей Луганской области

- предполагают эксперты.

Они напоминают, что российские войска пытаются захватить последний процент Луганской области (около 266 квадратных километров) с конца ноября 2024 года. Оккупанты впервые захватили всю Луганскую область 3 июля 2022 года, но позже ВСУ оттеснили их от административной границы области во время контрнаступления Украины осенью 2022 года.

Российские официальные лица давно указывали на захват Донецкой и Луганской областей как на цель полномасштабного вторжения россии в Украину и неоднократно требовали международного признания аннексии россией Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей в качестве условия мира, хотя российские войска не контролируют полностью ни одну из этих областей

- отмечается в отчете.

По прогнозам аналитиков, кремль, вероятно, использует второй захват и удержание Луганской области, чтобы получить рычаги влияния во время текущих переговоров о прекращении огня и будущих мирных переговоров, которые являются "ключевым мотивационным фактором" недавней активизации наземной активности российских войск в Украине.

"кремль также может использовать захват Луганской области как значительную победу для своей внутренней аудитории и с целью оправдать годы жестоких потерь личного состава в Украине", - резюмируют в ISW.

Напомним

Украина выражает решительный протест против принудительной мобилизации украинских граждан на оккупированных территориях в армию рф и призывает мир усилить давление на россию, а Международный уголовный суд - расследовать это преступление и привлечь к ответственности виновных. Об этом говорится в заявлении МИД Украины от 31 марта относительно российского "призыва" на ВОТ.

В оккупированном Луганске ликвидирован пособник "Ахмата" - "АТЕШ" 22.03.25, 14:37 • 17240 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Войнаполитика
Луганская область
Украина
Bitcoin
$82,088.70
Золото
$3,131.90
Tesla
$269.16
Brent
$70.10
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,788.59