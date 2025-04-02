россия тормозит прекращение огня, чтобы захватить как можно больше территорий перед "мирными" переговорами - ISW

россия намеренно тормозит прекращение огня и затягивает диалог о мире в Украине в надежде получить больше территории, чтобы использовать это как преимущество во время будущих мирных переговоров. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики, в частности, указывают, что россияне недавно продвинулись на северо-восток от Лимана, где у них десятикратное преимущество в живой силе.

российские войска могут использовать плацдарм к северо-востоку от Лимана, чтобы захватить один процент Луганской области, оставшийся под контролем Украины, и завершить давнюю цель россии по захвату всей Луганской области - предполагают эксперты.

Они напоминают, что российские войска пытаются захватить последний процент Луганской области (около 266 квадратных километров) с конца ноября 2024 года. Оккупанты впервые захватили всю Луганскую область 3 июля 2022 года, но позже ВСУ оттеснили их от административной границы области во время контрнаступления Украины осенью 2022 года.

Российские официальные лица давно указывали на захват Донецкой и Луганской областей как на цель полномасштабного вторжения россии в Украину и неоднократно требовали международного признания аннексии россией Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей в качестве условия мира, хотя российские войска не контролируют полностью ни одну из этих областей - отмечается в отчете.

По прогнозам аналитиков, кремль, вероятно, использует второй захват и удержание Луганской области, чтобы получить рычаги влияния во время текущих переговоров о прекращении огня и будущих мирных переговоров, которые являются "ключевым мотивационным фактором" недавней активизации наземной активности российских войск в Украине.

"кремль также может использовать захват Луганской области как значительную победу для своей внутренней аудитории и с целью оправдать годы жестоких потерь личного состава в Украине", - резюмируют в ISW.

Напомним

Украина выражает решительный протест против принудительной мобилизации украинских граждан на оккупированных территориях в армию рф и призывает мир усилить давление на россию, а Международный уголовный суд - расследовать это преступление и привлечь к ответственности виновных. Об этом говорится в заявлении МИД Украины от 31 марта относительно российского "призыва" на ВОТ.

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