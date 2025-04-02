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росія гальмує припинення вогню, щоб захопити якнайбільше територій перед "мирними" переговорами - ISW

Київ • УНН

 • 13939 перегляди

Росія затягує мирний діалог, щоб остаточно захопити Луганську область. Це потрібно для посилення позицій на переговорах та виправдання втрат.

росія гальмує припинення вогню, щоб захопити якнайбільше територій перед "мирними" переговорами - ISW

росія навмисно гальмує припинення вогню та затягує діалог щодо миру в Україні в надії отримати більше території, аби використати це як перевагу під час майбутніх мирних переговорів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики, зокрема, вказують, що росіяни нещодавно просунулися на північний схід від Лиману, де вони мають десятикратну перевагу в живій силі.

російські війська можуть використати плацдарм на північний схід від Лимана, щоб захопити один відсоток Луганської області, що залишився під контролем України, і завершити давню мету росії щодо захоплення всієї Луганської області

- припускають експерти.

Вони нагадують, що російські війська намагаються захопити останній відсоток Луганської області (близько 266 квадратних кілометрів) з кінця листопада 2024 року. Окупанти вперше захопили всю Луганську область 3 липня 2022 року, але пізніше ЗСУ відтіснили їх від адміністративного кордону області під час контрнаступу України восени 2022 року.

Російські офіційні особи давно вказували на захоплення Донецької та Луганської областей як на мету повномасштабного вторгнення росії в Україну та неодноразово вимагали міжнародного визнання анексії росією Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей як умову миру, хоча російські війська не контролюють повністю жодну з цих областей

- зазначається у звіті.

За прогнозами аналітиків, кремль, ймовірно, використає друге захоплення та утримання Луганської області, щоб отримати важелі впливу під час поточних переговорів про припинення вогню та майбутніх мирних переговорів, які є "ключовим мотиваційним факторм" нещодавньої активізації наземної активності російських військ в Україні.

"кремль також може використати захоплення Луганської області як значну перемогу для своєї внутрішньої аудиторії та з метою виправдати роки жорстоких втрат особового складу в Україні", - резюмують в ISW.

Нагадаємо

Україна висловлює рішучий протест проти примусової мобілізації українських громадян на окупованих територіях до армії рф і закликає світ посилити тиск на росію, а Міжнародний кримінальний суд - розслідувати цей злочин та притягнути до відповідальності винних. Про це йдеться у заяві МЗС України від 31 березня щодо російського "призову" на ТОТ.

В окупованому Луганську ліквідовано пособника "Ахмата" - "АТЕШ"22.03.25, 14:37 • 17240 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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