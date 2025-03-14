россия также должна будет пойти на территориальные уступки во время переговоров - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио считает, что и россии, и Украине необходимо будет пойти на территориальные уступки во время будущих мирных переговоров. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

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Как сказал Рубио, россия также должна будет пойти на территориальные уступки, но добавил, что еще рано спекулировать, поскольку первым шагом является привлечение обеих сторон к переговорам.

Я просто констатирую очевидное. Когда люди садятся за стол переговоров и пытаются прекратить войну, обычно есть какие-то уступки. Что это за уступки, зависит от сторон, которые сидят за столом переговоров. Мы не собираемся ничего определять заранее, но это то, что нужно, чтобы закончить войну