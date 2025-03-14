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россия также должна будет пойти на территориальные уступки во время переговоров - Рубио

Киев • УНН

 • 17324 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что и россии, и Украине придется пойти на территориальные уступки на предстоящих мирных переговорах.

россия также должна будет пойти на территориальные уступки во время переговоров - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио считает, что и россии, и Украине необходимо будет пойти на территориальные уступки во время будущих мирных переговоров. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Детали

Как сказал Рубио, россия также должна будет пойти на территориальные уступки, но добавил, что еще рано спекулировать, поскольку первым шагом является привлечение обеих сторон к переговорам.

Я просто констатирую очевидное. Когда люди садятся за стол переговоров и пытаются прекратить войну, обычно есть какие-то уступки. Что это за уступки, зависит от сторон, которые сидят за столом переговоров. Мы не собираемся ничего определять заранее, но это то, что нужно, чтобы закончить войну

- сказал Рубио.

Напомним

Государственный секретарь США Марко Рубио считает, что на любых переговорах с россией о прекращении огня с Украиной будет поднят вопрос о санкциях, введенных странами Европы против страны-агрессора. Также темой обсуждений могут быть замороженные активы рф.

Павел Башинский

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