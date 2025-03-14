росія також повинна буде піти на територіальні поступки під час переговорів - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що і росії, і Україні необхідно буде піти на територіальні поступки під час майбутніх мирних переговорів. Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.

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Як сказав Рубіо, росія також повинна буде піти на територіальні поступки, але додав, що ще зарано спекулювати, оскільки першим кроком є залучення обох сторін до переговорів.

Я просто констатую очевидне. Коли люди сідають за стіл переговорів і намагаються припинити війну, зазвичай є якісь поступки. Що це за поступки, залежить від сторін, які сидять за столом переговорів. Ми не збираємося нічого визначати наперед, але це те, що потрібно, щоб закінчити війну - сказав Рубіо.

Нагадаємо

Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що на будь-яких переговорах з росією про припинення вогню з Україною буде порушене питання про санкції, запроваджених країнами Європи проти країни-агресора. Також темою обговорень можуть бути заморожені активи рф.