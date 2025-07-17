россия сообщила об очередном обмене с Украиной телами погибших военнослужащих

В рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле, Украине передали тела еще 1000 погибших защитников. В то же время россия получила 19 тел своих военных. Об этом сообщил участник российской делегации владимир мединский, пишет УНН.

Детали

В течение договоренностей "Стамбула" передали сегодня Украине еще 1000 тел солдат ВСУ. Получили 19 тел погибших наших бойцов - заявил он.

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российские захватчики при возвращении тел павших украинских героев кладут вместе с ними тела собственных военных, ликвидированных Силами обороны Украины. Эти циничные действия сильно усложняют идентификацию погибших украинцев.

Также УНН со ссылкой на СБУ сообщали о возвращении тел погибших воинов. Это произошло впервые с привлечением спецвагонов "Укрзализныци" для быстрой доставки тел на идентификацию.