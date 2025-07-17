росія повідомила про черговий обмін з Україною тілами загиблих військовослужбовців

В межах домовленостей, досягнутих у Стамбулі, Україні передали тіла ще 1000 загиблих захисників. Водночас росія отримала 19 тіл своїх військових. Про це повідомив учасник російської делегації владімір мединський, пише УНН.

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Впродовж домовленостей "Стамбула" передали сьогодні Україні ще 1000 тіл солдат ЗСУ. Отримали 19 тіл загиблих наших бійців - заявив він.

Доповнення

російські загарбники під час повернення тіл полеглих українських героїв кладуть разом із ними тіла власних військових, ліквідованих Силами оборони України. Ці цинічні дії сильно ускладнюють ідентифікацію загиблих українців.

Також УНН з посиланням на СБУ повідомляли про повернення тіл загиблих воїнів. Це сталось вперше з залученням спецвагонів "Укрзалізниці" для швидкої доставки тіл на ідентифікацію.