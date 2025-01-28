россия сообщает об атаке украинских дронов на Смоленск
Киев • УНН
минобороны рф заявило об атаке пяти украинских беспилотников на Смоленскую область утром 28 января. По словам местного губернатора, пострадавших и разрушений нет, специалисты работают на местах падения обломков.
россия заявила об утренней атаке города Смоленск (рф) украинскими беспилотниками. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-каналы министерства обороны россии и губернатора Смоленской области Василия Анохина.
Детали
По информации оборонного ведомства рф, во вторник, 28 января, с 06:50 утра (по местному времени) пять украинских дронов атаковали Смоленскую область.
"Пострадавших и разрушений на земле нет. Специалисты оперативных служб работают на местах падения обломков", - написал в своем Telegram губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Напомним
Рязанский нефтеперерабатывающий завод остановил переработку нефти из-за повреждения оборудования после атаки украинских дронов. На предприятии повреждены железнодорожная эстакада и установка гидроочистки.
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