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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россия сообщает об атаке украинских дронов на Смоленск

россия сообщает об атаке украинских дронов на Смоленск

Киев  •  УНН

 • 4839 просмотра

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минобороны рф заявило об атаке пяти украинских беспилотников на Смоленскую область утром 28 января. По словам местного губернатора, пострадавших и разрушений нет, специалисты работают на местах падения обломков.

россия заявила об утренней атаке города Смоленск (рф) украинскими беспилотниками. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-каналы министерства обороны россии и губернатора Смоленской области Василия Анохина.

Детали

По информации оборонного ведомства рф, во вторник, 28 января, с 06:50 утра (по местному времени) пять украинских дронов атаковали Смоленскую область.

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"Пострадавших и разрушений на земле нет. Специалисты оперативных служб работают на местах падения обломков", - написал в своем Telegram губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Напомним

Рязанский нефтеперерабатывающий завод остановил переработку нефти из-за повреждения оборудования после атаки украинских дронов. На предприятии повреждены железнодорожная эстакада и установка гидроочистки.

ВСУ отбили утраченные позиции под Торецком - карты ISW28.01.25, 04:31 • 21666 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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